Пятница, 14 Января 2022 13:12

АрмИнфо. Член Европарламента от Франции, председатель подкомитета по безопасности и обороне Комитета по иностранным делам Натали Луазо резко отреагировала на твит посла Азербайджана в стране Рахмана Мустафаева, разместившего заявление азербайджанского президента Ильхама Алиева о том, что Баку <не позволит> МГ ОБСЕ заниматься урегулированием нагорно- карабахского конфликта.

Так, в ответ на запись Алиева о том, что у него есть представление о том Минская группа ОБСЕ должна делать и чего не должна делать, и что она не должна заниматься <карабахским конфликтом>, потому что он уже решен Азербайджаном и что, МГ ОБСЕ этим заниматься не будет, потому, что Баку этого не допустит, Луазо в частности сказала: <Господин посол, дипломатия состоит, прежде всего в уважении страны, в которой имеют честь служить. Франция сопредседатель Минской группы, а вы делаете вид, что отказываетесь от нее. Нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, режим прекращения огня не соблюдается. Вчера погибли 3 армян>.

Она также подчеркнула, что президент Азербайджана совершает грубую ошибку, если думает, что сможет отговорить французов от выражения солидарности с армянским народом посылая ноты протеста из-за визитов французских парламентариев в Арцах.

Отметим, что 12 января президент Азербайджана в интервью азербайджанским СМИ пригрозил Армении третьей войной, заверив, что никто его не остановит. Алиев в очередной раз заявил о своих амбициях к суверенным территориям Армении, в том чисел и столице. Он также

выразил недовольство деятельностью сопредседателей Минской группы и российских миротворцев, и попытался самоутвердится за счет бывших президентом РА.