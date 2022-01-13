Четверг, 13 Января 2022 13:26

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 января на заседании правительства в очередной раз подтвердил приверженность властей РА повестке мирного развития региона, призвав вооружиться "крепкими нервами".

Премьер выразил сожалением в связи с тем, что на границе все еще продолжаются инциденты, есть жертвы. Вместе с тем, он напомнил, что правительство РА уже провозгласило свою политику. "Одной из наших первоочередных задач является последовательное повышение обороноспособности нашей страны. И для того, чтобы открыть провозглашенную нами повестку мирного развития нашей страны и региона, нам нужны крепкие нервы, поскольку многие постоянно будут пытаться доказывать, подталкивать нас к мысли, что это невозможно", - отметил премьер-министр.

Напомним, что ВС Азербайджана с 13 мая прошлого года незаконно вторглись и находятся на суверенной территории РА, в Сюникской и Гегаркуникской областях. 11 января в результате очередной провокации азербайджанских подразделений на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в МО сообщили о гибели трех армянских военнослужащих.