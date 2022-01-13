Четверг, 13 Января 2022 13:11

АрмИнфо.Последние наши жертвы на границе с Азербайджаном есть цена за действия руководства Армении в Казахстане. Но не только поскольку, в целом, я рассматриваю спектр данных проблем в значительно более широком контексте - процессов, начавшихся в 2020-2021 гг. на Южном Кавказе. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт по вопросам национальной безопасности Рачья Арзуманян.

11 января азербайджанские ВС предприняли очередную провокацию на восточном направлении границы с Арменией. Особенно интенсивный огонь велся по селам Норабак, Верин и Неркин Шоржа. Выстрелы артиллерии и огонь с беспилотников были слышны и в селе Кут. В результате проявления очередного акта агрессии алиевского режима погибли трое армянских военнослужащих, еще двое получили ранения.

"Сегодня мы можем констатировать, что, стартовавшие с началом второй арцахской войны на Кавказе и Ближнем Востоке процессы сегодня перекинулись и продолжаются уже на Большом Ближнем Востоке. А Большая игра XXI века уже вовлекла в себя Центральную Азию, Афганистан и Украину. Соответственно, если Армения желает знать, что ее ждет в обозримом будущем, нашей дипломатии и разведке необходимо воспринимать и анализировать процессы в значительно большем регионе, чем Южный Кавказ", - заметил он.

Последнее, по оценкам эксперта, является затруднительным, учитывая концентрированность данных институтов армянской государственности на значительно меньших проблемах, чем те, которые возникают сегодня. И, к примеру, думать, что последние процессы в Казахстане не имеют отношения и никак не повлияют на Армению, будет верхом наивности. И последние убийства армянских военнослужащих на границе с Азербайджаном, по его мнению, лишь первые, прилетевшие из Казахстана, ласточки.

По прогнозам Арзуманяна, подобная, повязанная на региональных импульсах, политика продолжится. Соответственно, необходимо быть к этому готовыми. Эксперт прогнозирует продолжение процессов в Казахстане, в Украине и на армяно-азербайджанской границе. И для того, чтобы держать руку на пульсе событий и пытаться оберечь Армению от сопутствующих угроз соответствующим институтам, на его взгляд, необходимо мыслить в рамках логики, охватывающей весь Большой Ближний Восток.

"Интересы Армении во всей этой ситуации требуют прояснения отношений с существующими союзниками с целью уточнения и подведения позиций в общие рамки. И конечно, поиск на альтернативных партнеров и союзников все с той же целью. Однако, находящаяся под паттерном РФ, армянская власть и дипломатия предпочитают не превентивные, а рефлексивные меры. Это главная современная проблема, проблема из проблем армянской государственности. Проблема, до разрешения которой нет смысла даже думать о решении остальных. И если государственность, власть не хотят решать этот вопрос, формировать собственную внешнеполитическую стратегию, об этом необходимо задуматься экспертно-аналитической части общества, всего армянства", - подытожил эксперт.