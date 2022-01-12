Среда, 12 Января 2022 19:26

АрмИнфо. Азербайджан намерен в ближайшее время возвратить Армении новую группу военнопленных. Об этом сообщили в правительстве родственникам военнопленных и задержанных лиц, которые сегодня вновь организовали пикет перед зданием правительства.

Один из родственников, заявивший об этом представителям СМИ, не стал раскрывать источник, который сообщил эту новость одному из родственников при встрече с ними.

Эту информацию подтвердила и правозащитница, представляющая интересы армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека, Сирануш Саакян.

Пока, спустя более года после окончания 44-х дневной войны, по официальным данным, в Азербайджане содержаться 46 военнопленных и задержанных лиц. По неофициальным данным их больше, считает Саакян.

В последний раз Азербайджан передал пленных армянской стороне 29 декабря? Это военнослужащие, взятые в плен в ходе столкновений на границе 16 ноября, которые были возвращены при посредничестве Венгрии. Всего, по официальным данным, Азербайджан передал Армении 140 пленных армян.