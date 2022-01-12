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АрмИнфо. Азербайджан намерен в ближайшее время возвратить Армении новую группу военнопленных. Об этом сообщили в правительстве родственникам военнопленных и задержанных лиц, которые сегодня вновь организовали пикет перед зданием правительства.
Один из родственников, заявивший об этом представителям СМИ, не стал раскрывать источник, который сообщил эту новость одному из родственников при встрече с ними.
Эту информацию подтвердила и правозащитница, представляющая интересы армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека, Сирануш Саакян.
Пока, спустя более года после окончания 44-х дневной войны, по официальным данным, в Азербайджане содержаться 46 военнопленных и задержанных лиц. По неофициальным данным их больше, считает Саакян.
В последний раз Азербайджан передал пленных армянской стороне 29 декабря? Это военнослужащие, взятые в плен в ходе столкновений на границе 16 ноября, которые были возвращены при посредничестве Венгрии. Всего, по официальным данным, Азербайджан передал Армении 140 пленных армян.
|Азербайджан намерен возвратить Армении новую группу военнопленных - правозащитница
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|В Минобороны Армении сообщили о гибели трех военнослужащих в результате провокации противника 11 января в Гегаркунике
|В результате провокации ВС Азербайджана погибло 2 военнослужащих
|У миротворцев в Карабахе новый командующий
|Арарат Мирзоян и замгоссекретаря США придали важность мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|В Ереване состоялась презентация «Проекта Гагарин»
|Состоялась встреча Mинистров иностранных дел Oрганизации тюркских государств
|Главы МИД Тюркских государств поддержали меры властей Казахстана по нормализации ситуации
|ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций в направлении восточной части армяно-азербайджанской границы
|Минобороны Армении сообщает о ранении военнослужащего в результате провокации противника
|Иран снова открывает сухопутные границы с соседними странами
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|Омбудсмен Армении прокомментировал инцидент с автомобилем гражданского лиц на дороге Степанакерт-Горис
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|Замминистра обороны РА о ситуации на границах республики, отправке армянских ВС в Казахстан и кадровых погромах в МО
|Шойгу: Миссия миротворцев ОДКБ завершится после полной стабилизации обстановки в Казахстане
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда большегрузов с прицепами
|Из жизни ушел глава Европарламента Давид Сассоли
|ANCA призывает президента США и Конгресс привлечь Азербайджан и Турцию к ответственности за военные преступления и продолжающуюся враждебность
|В Армении суточное число заболевших коронавирусом граждан вновь превышает динамику выздоровевших
|Токаев назвал дату вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
|Айк Мкртчян назначен вице-губернатором Котайкской области
|Аракел Мартикян назначен замначальника Генштаба ВС Армении
|На дороге Степанакерт-Горис, близ оккупированного Шуши, азербайджанцы закидали камнями армянский автомобиль
|Президент Туркменистана направил письмо-соболезнование Президенту Казахстана
|Телефонный разговор между Министрами иностранных дел Туркменистана и Узбекистана
|Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили ситуацию в Казахстане
|С 22 января вступают в силу ограничения для непривитых от коронавируса граждан
|Блок <Армения> требует установить надзор за деятельностью армянского миротворческого контингента в Казахстане
|Уголовное дело в отношении экс-министра обороны Армении Давида Тонояна и других с обвинительным заключением направлено в суд
|ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня также в Аскеранском районе Арцаха
|Ибрагим Калын Салливану: Процесс нормализации турецко-армянских отношений и устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией способствуют стабильности и процветанию региона
|Омбудсмен: Под покровом ложного миролюбия азербайджанская сторона продолжает продвигать программу выселения армян из Арцаха
|Степанакерт выступил с заявлением в связи с неоднократными нарушениями Азербайджаном режима перемирия
|Глава оборонного ведомства Турции принял спецпредставителя по нормализации отношений с Арменией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян: Текущая ситуация в Казахстане вызывает особую тревогу ввиду информации о вовлеченности международных террористических образований
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|АО Арцаха: Противник обстрелял гражданский автомобиль, припаркованный у детсада
|Азербайджанские военные провели акцию протеста перед Минобороны страны
|Александр Лукашенко отметил своевременность решения о вводе в Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБ
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|Аналитики МГИМО не исключают попыток в текущем году подрыва достоверности российских силовых гарантий, в том числе и в Карабахе
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