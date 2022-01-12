Среда, 12 Января 2022 14:37

АрмИнфо.Глубоко обеспокоен сообщениями о новых инцидентах и жертвах на границе Армении и Азербайджана. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

<Важна деэскалация ситуации сторонами и полное использование доступных механизмов, в частности горячей линии между оборонными ведомствами, созданной под эгидой ЕС в ноябре 2021 года.

Евросоюз готов работать со сторонами для отвода сил и подтверждаем готовность оказать дополнительную поддержку в работе с Армений и Азербайджаном по делимитации и демаркации границы>, - написал Клаар.

Отметим, что накануне противник подверг обстрелу армянские боевые позиции в направлении Гегаркуника, в том числе из артиллерии и БПЛА. Согласно МО РА, в результате этих действий противника погибли трое армянских военнослужащих, еще двое получили ранения. Меж тем, согласно СМИ, число раненных достигло 6 человек.

Азербайджан подтвердил гибель одного своего военнослужащего. Стоит заметить, что с мая 2021 года противник вторгся на территорию РА в Гегаркунике и в Сюнике, закрепился там и периодически предпринимает различные провокации.