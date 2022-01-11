Вторник, 11 Января 2022 17:32

АрмИнфо.Иран снова открывает сухопутные границы с соседними странами. Об этом сообщил министр внутренних дел Ирана Ахмед Вахиди.

По его словам границы страны, которые были закрыты 15 дней назад из-за омикрон-штамма коронавируса, снова открыты, и граждане соседних стран могут посетить Иран сухопутным путем. Он также напомнил, въезд в страну регламентируется соответствующим надзорным органом Минздрава страны и для беспрепятственного посещения страны достаточно наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или же справки о вакцинации.

Вахиди также добавил, что для тех стран в которых эпидемиологическая ситуация находится под контролем, возобновлено также пассажирское авиасообщение. Однако из некоторых европейских стран, в том числе и из Великобритании и Франции запрет сохранится, передает ИРНА.

Отметим, что ранее Иран закрыл свои границы для соседних стран, в том числе и Армении.