Вторник, 11 Января 2022 15:17

АрмИнфо. Турция вполне может попытаться предпринять дополнительные шаги в направлении усиления своего влияния на Южном Кавказе. Подобное мнение выразил АрмИнфо социолог Карен Саркисян.

"С учетом недавнего вполне открытого заявления главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, согласно которому Турция совершенно не намерена считаться с красными линиями России, Южный Кавказ также может стать вектором, на котором Анкара вполне может попытаться пересечь эти линии. Последнее, вне всяких сомнений, создает дополнительные угрозы безопасности населения Армении. Хотя проявления азербайджанской агрессии в последние месяцы, в целом поубавились", - заметил он.

Не лучшим образом, на взгляд Саркисяна, обстоят дела и в международных отношениях, в целом. В частности, в свете последних действиях стратегического союзника Армении России на украинском направлении. Не смягчает ситуацию, согласно социологу, и адресованные НАТО и США ультиматумы Москвы. Что, в целом, по его мнению, создает предпосылки для военных столкновений на границе РФ-Украина.

Подобная нестабильная ситуация и главное сопутствующие ей перспективы, на взгляд социолога, должны побудить армянское общество и руководство отказаться от закосневших стереотипов и начать оценивать геополитическую ситуацию более трезво. Осознание же факта строительства собственной страны собственными силами и в собственных интересах, по его прогнозам, неминуемо приведет к осознанию того факта, что естественными союзниками Армении являются Франция, Греция, Кипр, Индия, некоторые страны Арабского мира.

"Все эти страны противники роста турецкого влияния в нашем регионе. И если мы осознаем этот элементарный факт и начнем действовать, принимая его во внимание, то со временем будет решена и наша главная проблема - проблема обеспечения безопасности. Пока что наше общество не желает видеть в упор, что наш военный союзник имеет собственные интересы, которые, к сожалению, противоречат нашим. Не желает видеть исходя из фобий. Причем, в отношении, как союзнической России, так и вражеской Турции и, соответственно, продолжает жить в атмосфере постоянного конфликта", - подчеркнул он.

Данные фобии, согласно социологу, обусловлены отсутствием понимания в обществе дальнейших действий, соответственно, перспектив. И многие в стране, по его оценкам, все еще продолжают в силу инерции безоговорочно надеяться и уповать только на Россию, связывая обеспечение собственной безопасности исключительно с Москвой. И эти в пику изменившимся за последние годы геополитическим реалиям, наглядным отражением чего стал, собственно, сам факт 44-х дневной войны. Подобное положение дел социолог оценивает как психологическую проблему, не позволяющую общества реально оценивать ситуацию и осознать, что помимо РФ у Армении в мире есть и другие потенциальные партнеры и союзники.