Arminfo.info




 Понедельник, 10 Января 2022 16:58
Давид Степанян

Прогноз: Попытка жестко надавить на Армению с целью односторонних уступок станет для Турции ошибкой

Прогноз: Попытка жестко надавить на Армению с целью односторонних уступок станет для Турции ошибкой

АрмИнфо. Ввиду несомненной важности процесса нормализации армяно-турецких отношений, я совершенно не разделяю мнения его противников. Особенно представляющих в Армении 5-ю колонну. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

"Вне зависимости от его перспектив, этот процесс необходимо было начать. И логика здесь отнюдь не только в невозможности нормального развития Армении в условиях полу блокады. Наша оппозиция, почему-то предпочитает помалкивать о том, что та же Россия является сторонником и фактически требует предоставления наземной связи Турции и Азербайджану через нашу территорию. В этом свете, путь налаживания отношений с Турцией, представляется, верным. Хотя бы в свете того, что деблокада региона в любом случае не будет работать против Армении", - считает он.

Считая необходимым исходить в любых действиях в ходе переговоров с Анкарой из твердого расчета, основой для которого должно являться изучение всех нюансов и перспектив нормализации отношений, Григорян подчеркнул, что в условиях невыполнения Россией союзнических обязательств, Армения вынужденно должна смягчить политику в отношении соседа. А на фоне постоянных геополитических и глобальных изменений в международных отношениях, проявление гибкости, на его взгляд, - необходимость.

Вне зависимости от небольших перспектив в пользу удачного завершения данного процесса, Григорян считает его проведение в жизнь политически верным шагом. В том числе в силу наличия сдерживающих Анкару механизмов в лице США и ЕС, имеющих с Турцией в последнее время достаточно напряженные отношения. В этом свете, любая агрессивная попытка Анкары жестко надавить на Ереван с целью добиться односторонних преференций от процесса за счет уступок Армении, на его взгляд, станет для Турции ошибкой. О чем, по его словам, говорилось и в ходе брюссельской встречи Пашинян - Алиев.  Политолог убежден, что внезависимости от выставления или отказа Турции от предусловий в процессе нормализации отношений, армянским переговорщикам всегда необходимо учитывать возможность перемен в политике Анкары, в том числе в отношении Армении. И даже если процесс начнется без этих предусловий, турки смогут их выдвинуть в любой момент. В этом свете, он считает необходимым исходить из понимания сложности турецкой внешней политики при определении повестки переговоров.

"Турция имеет весьма серьезные проблемы с США и ЕС. На фоне чего периодически прибегает к тактическому сближению с Россией по некоторым вопросам. Что, впрочем, совершенно не мешает Анкаре проявлять в отношении Москвы враждебность по вопросам остальным. И если совместные шаги Турции и РФ на том же Южном Кавказе, в целом, вызывают обоюдное удовлетворение, то открытая поддержка и провоцирование Анкарой сепаратистских настроений в РФ явно вызывают в Москве недовольство. И здесь мы вновь выходим на важнейший фактор постоянных перемен в ситуации. В свете чего, нашим переговорщикам необходимо рассматривать переговорную повестку не только сквозь призму возможных турецких предусловий, но и сопутствующей переговорам динамики", - подытожил политолог.


Лента новостей
Глава оборонного ведомства Турции принял спецпредставителя по нормализации отношений с АрмениейГлава оборонного ведомства Турции принял спецпредставителя по нормализации отношений с Арменией
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Пашинян: Текущая ситуация в Казахстане вызывает особую тревогу ввиду информации о вовлеченности международных террористических образованийПашинян: Текущая ситуация в Казахстане вызывает особую тревогу ввиду информации о вовлеченности международных террористических образований
Защитник прав человека Арцаха обратился к компании GoogleЗащитник прав человека Арцаха обратился к компании Google
АО Арцаха: Противник обстрелял гражданский автомобиль, припаркованный у детсадаАО Арцаха: Противник обстрелял гражданский автомобиль, припаркованный у детсада
Азербайджанские военные провели акцию протеста перед Минобороны страныАзербайджанские военные провели акцию протеста перед Минобороны страны
Александр Лукашенко отметил своевременность решения о вводе в Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБАлександр Лукашенко отметил своевременность решения о вводе в Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБ
Путин: В Казахстане активно применялись присущие <майданным> технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестовПутин: В Казахстане активно применялись присущие <майданным> технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов
Прогноз: Попытка жестко надавить на Армению с целью односторонних уступок станет для Турции ошибкойПрогноз: Попытка жестко надавить на Армению с целью односторонних уступок станет для Турции ошибкой
Политолог: Отрезанные головы полицейских - веская причина для обращения в ОДКБПолитолог: Отрезанные головы полицейских - веская причина для обращения в ОДКБ
Омбудсмен Армении указал на серьезные упущения со стороны государства в процессе организации безопасного дорожного движения в республикеОмбудсмен Армении указал на серьезные упущения со стороны государства в процессе организации безопасного дорожного движения в республике
В Армении выявлен штамм коронавируса <омикрон>В Армении выявлен штамм коронавируса <омикрон>
За сутки в Армении подтвердилось 126 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 99 человекЗа сутки в Армении подтвердилось 126 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 99 человек
Депутат: События в Казахстане в азербайджанской и турецкой прессе представлены в весьма примечательном светеДепутат: События в Казахстане в азербайджанской и турецкой прессе представлены в весьма примечательном свете
В Армении уже ревакцинировалось 1 216 человекВ Армении уже ревакцинировалось 1 216 человек
Комментарий Министерства иностранных дел РК к публикациям в отдельных зарубежных СМИКомментарий Министерства иностранных дел РК к публикациям в отдельных зарубежных СМИ
Президент Арцаха: Благодаря своевременным действиям ОДКБ в Казахстане, удалось предотвратить создание взрывоопасной ситуации в Центральной АзииПрезидент Арцаха: Благодаря своевременным действиям ОДКБ в Казахстане, удалось предотвратить создание взрывоопасной ситуации в Центральной Азии
На юге Армении произошло землетрясениеНа юге Армении произошло землетрясение
Под председательством Армении сегодня состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБПод председательством Армении сегодня состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент Казахстана освободил от должности замсекретаря СовбезаПрезидент Казахстана освободил от должности замсекретаря Совбеза
Токаев выступит с инициативой проведения СКБ ОДКБ под председательством Армении как действующего председателя организацииТокаев выступит с инициативой проведения СКБ ОДКБ под председательством Армении как действующего председателя организации
Вашингтон призывает миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников акций протестаВашингтон призывает миротворцев ОДКБ и силы безопасности Казахстана уважать права участников акций протеста
Пропавший житель села Астгашен Аскеранского района Арцаха найден мертвымПропавший житель села Астгашен Аскеранского района Арцаха найден мертвым
Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию в странах ОДКБЛукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию в странах ОДКБ
Кремль: армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией СКБ ОДКБКремль: армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией СКБ ОДКБ
ВКС РФ завершили переброску военных Армении из состава сил ОДКБ в КазахстанВКС РФ завершили переброску военных Армении из состава сил ОДКБ в Казахстан
Лукашенко и Назарбаев подробно обсудили ситуацию в КазахстанеЛукашенко и Назарбаев подробно обсудили ситуацию в Казахстане
За сутки в Армении подтверждено 195 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Армении подтверждено 195 новых случаев коронавируса
Пашинян назначил нового главу Комитета по управлению госимуществомПашинян назначил нового главу Комитета по управлению госимуществом
Прогноз: Возвращение Казахстана в орбиту Москвы наведет туман на мечты о Великом ТуранеПрогноз: Возвращение Казахстана в орбиту Москвы наведет туман на мечты о Великом Туране
Crisis Group выпустила визуализацию Карабахского конфликта после 44-х дневной войныCrisis Group выпустила визуализацию Карабахского конфликта после 44-х дневной войны
Премьер-министры Армении и Грузии переговорили по телефонуПремьер-министры Армении и Грузии переговорили по телефону
Посольство России в Армении приветствовало решение направить миротворцев в КазахстанПосольство России в Армении приветствовало решение направить миротворцев в Казахстан
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Генсек ОДКБ проинформировал Никола Пашиняна о реализации Решения СКБ по нормализации обстановки в КазахстанеГенсек ОДКБ проинформировал Никола Пашиняна о реализации Решения СКБ по нормализации обстановки в Казахстане
Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром ПутинымНикол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Задачей армянских миротворцев в Казахстане станет охрана объектов стратегического значения:  пресс-секретарь МИД АрменииЗадачей армянских миротворцев в Казахстане станет охрана объектов стратегического значения:  пресс-секретарь МИД Армении
Глава Совбеза РА: В Казахстане были не революционные процессы, а террористические актыГлава Совбеза РА: В Казахстане были не революционные процессы, а террористические акты
За последние сутки в Армении зафиксировано 129 новых случаев коронавирусной инфекцииЗа последние сутки в Армении зафиксировано 129 новых случаев коронавирусной инфекции
Президент Tуркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного Посла КНРПрезидент Tуркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР
Заявление Министерства иностранных дел Республики КазахстанЗаявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
На площади Республики в Алма-Ате началась стрельба На площади Республики в Алма-Ате началась стрельба
Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14-ого января в Москве Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14-ого января в Москве
Вагаршак Арутюнян назначен послом Армении в РоссииВагаршак Арутюнян назначен послом Армении в России
Глава Минюста: Нельзя отказаться от идеи повышения зарплаты прокурорам, особенно занимающимся антикоррупционными деламиГлава Минюста: Нельзя отказаться от идеи повышения зарплаты прокурорам, особенно занимающимся антикоррупционными делами
Политолог: Дестабилизация Казахстана была ожидаемойПолитолог: Дестабилизация Казахстана была ожидаемой
Мгер Григорян возглавит армяно-иранскую межправительственную комиссиюМгер Григорян возглавит армяно-иранскую межправительственную комиссию
Очередная рокировка Пашиняна: Из кресла главы комитета по управлению госимуществом в руководители общины ВедыОчередная рокировка Пашиняна: Из кресла главы комитета по управлению госимуществом в руководители общины Веды
Прогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениямиПрогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениями
Комитет АРФД Соединенного Королевства отвергает начатую властями Армении и имеющую антиармянский характер нормализацию армяно-турецких отношенийКомитет АРФД Соединенного Королевства отвергает начатую властями Армении и имеющую антиармянский характер нормализацию армяно-турецких отношений
С 1 января в Армении запрещается продажа отдельных видов полиэтиленовых пакетовС 1 января в Армении запрещается продажа отдельных видов полиэтиленовых пакетов
Пашинян о сокращенных новогодних праздниках и антитабачном законодательствеПашинян о сокращенных новогодних праздниках и антитабачном законодательстве
Дипломат: Задачей Армении в текущей геополитической ситуации является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерьДипломат: Задачей Армении в текущей геополитической ситуации является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерь
Несколько футболистов Национальной сборной Армении получили отсрочку от службы в армииНесколько футболистов Национальной сборной Армении получили отсрочку от службы в армии
Два депутата от <Гражданского договора> складывают мандатыДва депутата от <Гражданского договора> складывают мандаты
Омбудсмен: Заявления некоторых армянских чиновников узаконили азербайджанские преступные деяния в отношении населения АрменииОмбудсмен: Заявления некоторых армянских чиновников узаконили азербайджанские преступные деяния в отношении населения Армении
В Армении на утро 5 января проведено 5164 теста на коронавирус и выявлено 129 новых случаев зараженияВ Армении на утро 5 января проведено 5164 теста на коронавирус и выявлено 129 новых случаев заражения
ЮКЖД завершила 2021 год со спадом грузоперевозок при росте числа пассажировЮКЖД завершила 2021 год со спадом грузоперевозок при росте числа пассажиров
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Определены новые направления сотрудничества Tуркменистана и ВОЗОпределены новые направления сотрудничества Tуркменистана и ВОЗ
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Попытка жестко надавить на Армению с целью односторонних уступок станет для Турции ошибкойПрогноз: Попытка жестко надавить на Армению с целью односторонних уступок станет для Турции ошибкой
Политолог: Отрезанные головы полицейских - веская причина для обращения в ОДКБПолитолог: Отрезанные головы полицейских - веская причина для обращения в ОДКБ
Прогноз: Возвращение Казахстана в орбиту Москвы наведет туман на мечты о Великом ТуранеПрогноз: Возвращение Казахстана в орбиту Москвы наведет туман на мечты о Великом Туране
Прогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениямиПрогноз: Армяно-турецкий процесс совершенно необязательно должен завершиться дипотношениями
Дипломат: Задачей Армении в текущей геополитической ситуации является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерьДипломат: Задачей Армении в текущей геополитической ситуации является любой ценой избежать новых человеческих и территориальных потерь
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности