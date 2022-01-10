Понедельник, 10 Января 2022 16:58

АрмИнфо. Ввиду несомненной важности процесса нормализации армяно-турецких отношений, я совершенно не разделяю мнения его противников. Особенно представляющих в Армении 5-ю колонну. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

"Вне зависимости от его перспектив, этот процесс необходимо было начать. И логика здесь отнюдь не только в невозможности нормального развития Армении в условиях полу блокады. Наша оппозиция, почему-то предпочитает помалкивать о том, что та же Россия является сторонником и фактически требует предоставления наземной связи Турции и Азербайджану через нашу территорию. В этом свете, путь налаживания отношений с Турцией, представляется, верным. Хотя бы в свете того, что деблокада региона в любом случае не будет работать против Армении", - считает он.

Считая необходимым исходить в любых действиях в ходе переговоров с Анкарой из твердого расчета, основой для которого должно являться изучение всех нюансов и перспектив нормализации отношений, Григорян подчеркнул, что в условиях невыполнения Россией союзнических обязательств, Армения вынужденно должна смягчить политику в отношении соседа. А на фоне постоянных геополитических и глобальных изменений в международных отношениях, проявление гибкости, на его взгляд, - необходимость.

Вне зависимости от небольших перспектив в пользу удачного завершения данного процесса, Григорян считает его проведение в жизнь политически верным шагом. В том числе в силу наличия сдерживающих Анкару механизмов в лице США и ЕС, имеющих с Турцией в последнее время достаточно напряженные отношения. В этом свете, любая агрессивная попытка Анкары жестко надавить на Ереван с целью добиться односторонних преференций от процесса за счет уступок Армении, на его взгляд, станет для Турции ошибкой. О чем, по его словам, говорилось и в ходе брюссельской встречи Пашинян - Алиев. Политолог убежден, что внезависимости от выставления или отказа Турции от предусловий в процессе нормализации отношений, армянским переговорщикам всегда необходимо учитывать возможность перемен в политике Анкары, в том числе в отношении Армении. И даже если процесс начнется без этих предусловий, турки смогут их выдвинуть в любой момент. В этом свете, он считает необходимым исходить из понимания сложности турецкой внешней политики при определении повестки переговоров.

"Турция имеет весьма серьезные проблемы с США и ЕС. На фоне чего периодически прибегает к тактическому сближению с Россией по некоторым вопросам. Что, впрочем, совершенно не мешает Анкаре проявлять в отношении Москвы враждебность по вопросам остальным. И если совместные шаги Турции и РФ на том же Южном Кавказе, в целом, вызывают обоюдное удовлетворение, то открытая поддержка и провоцирование Анкарой сепаратистских настроений в РФ явно вызывают в Москве недовольство. И здесь мы вновь выходим на важнейший фактор постоянных перемен в ситуации. В свете чего, нашим переговорщикам необходимо рассматривать переговорную повестку не только сквозь призму возможных турецких предусловий, но и сопутствующей переговорам динамики", - подытожил политолог.