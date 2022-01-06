Четверг, 6 Января 2022 18:10

АрмИнфо. Председателm Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил сегодня утром со следующим заявлением:

В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

По данным СМИ Беларусь отправляет в Казахстан 500 военнослужащих, Россия — 3000, Таджикистан — 200, Армения — 70. Киргизия нуждается в решении парламента, созыв которого состоится завтра.