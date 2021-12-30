Четверг, 30 Декабря 2021 17:09

АрмИнфо.Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие района под контролем и управлением Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев.

Об этом 30 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что карабахские азербайджанцы должны вернуться на малую Родину и Ереван не будет оспаривать их право на проживание в Нагорном Карабахе.

<Ответ на ваш вопрос содержится в заявлении руководителей трех стран от 9 ноября 2020 года. В частности, 7-й пункт - прямая цитата: <Внутренние перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие района под контролем и управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Добавить к этому нечего>, - сказала Захарова.