Вторник, 28 Декабря 2021 13:21

АрмИнфо.Единственным ресурсом премьер-министра Армении Никола Пашиняна, позволяющим ему хоть как-то удерживать власть, остается кризис элит. Подобное мнение выразил АрмИнфо политтехнолог Виген Акопян.

"Этот кризис в Армении сегодня весьма существенен и во многих вопросах именно он имеет предопределяющее значение. У нас есть элита, поднимающая вопросы и проблемы, но нет элиты, способной на эти вопросы отвечать, и эти проблемы решать. Скажу так - поднимающая вопросы элита оказалась не в состоянии их решать в первую очередь в силу нежелания или неспособности т.н. силовой элиты осуществлять собственные функции", - подчеркнул он.

Комментируя состояние и настроения общества, политтехнолог подчеркнул наличие в них существенных перемен. В этом свете, со ссылкой на итоги местных выборов в уходящем году, он констатировал падение рейтинга Пашиняна по стране до минимума. И, конечно, существенную, беспрецедентную слабость власти на институциональном уровне. В этом свете, Акопян подчеркнул, что правящая партия все еще удерживается у власти благодаря пока еще слабой оппозиции. Причем, последняя, на его взгляд, выжидает своего часа.

Последнюю, посвященную итогам уходящего года онлайн пресс-конференцию Пашиняна, и его отказ от "лайвов" политтехнолог рассматривает, как свидетельство нежелания премьера общаться с общественностью после 44-х дневной войны и особенно ее итогов. Причем, как реального в виде общения с "живыми" журналистами, так и виртуального, даже в виде "лайвов".

"Необходимо понимать, и, думаю, сам Пашинян это прекрасно понимает, что прошедшие в этом году внеочередные парламентские выборы политической стабильности стране не привнесли. Причина - в невозможности изменений, тем более решения проблем, возникших вследствие поражения Армении в прошлогодней войне. При этом, справедливости ради, необходимо подчеркнуть, что в армянском обществе все еще есть люди, которые принимают как догму все, что бы ни сказал Пашинян. Такие люди безразличны ко всему, включая судьбу Арцаха", - подытожил политтехнолог.