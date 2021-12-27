Понедельник, 27 Декабря 2021 12:34

АрмИнфо.Общая суть позиции, выраженной в ходе последней онлайн - пресс - конференции премьер-министром Армении Никола Пашиняна по части определения границ и установления мира с Азербайджаном сводится к необходимости выхода, рано или поздно, на возможности сосуществования с азербайджанцами и турками. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Консервативной партии Микаэл Айрапетян.

"Пашинян фактически предлагает свой вариант сосуществования, как с азербайджанцами, так и с турками. И, в принципе, его мысли далеко не новаторски, их можно найти в армянской политической мысли столетней давности. В этом свете, считаю необходимым проявление стойкой политической воли при начале процессов в данном направлении. Что, для проигравшей в прошлогодней войне Армении будет достаточно сложно", - считает политик.

По части процесса делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном Айрапетян считает необходимым добиваться, как минимум, границ раннего СССР. Получить в результате подобного подхода ощутимые выходы здесь и сейчас Еревану, на его взгляд, не удастся. Однако, с учетом долгосрочности данного процесса, постепенного избавления Армении от комплекса поражения, а также достаточно стремительных геополитических трансформаций международного уровня, время, на его взгляд, играет на Армению.

Согласно Айрапетяну, речь идет о постепенных переменах как в российско-турецких отношениях, так и отношениях Москвы с коллективным Западом. Что, на его взгляд, открывает для Еревана достаточно широкие, объективные возможности маневрирования с целью продвижения собственных национальных интересов. Успешность последнего, по мнению политика, всецело зависит от уровня политической воли и полета, силы мысли действующей власти.

Назначение спецпредставителя с целью нормализации отношений с Турцией Айрапетян считает однозначно верным шагом, при правильной реализации которого можно будет иметь от данного процесса положительные ожидания, включая становление Армении в качестве регионального геополитического перекрестка. Потенциальные угрозы и проблемы, могущие возникнуть у Армении вследствие реализации процесса нормализации отношений с Турцией, политик ограничил в основном экономикой и культурой. Однако, в случае бездарных действий Еревана к ним, по его прогнозам, могут добавиться и угрозы геополитические. Что уже может лишить Армению каких-либо перспектив развития.

"Мы также должны понимать заинтересованность всех центров силы в установлении армяно-турецких отношений. Также понятно, что в сегодняшнем стремительно глобализирующемся мире в данном процессе сталкиваются и гармонизируются отнюдь не только интересы Армении и Турции. В этом свете, нам ни в коем случае не стоит путать, безусловно, необходимую и важную осторожность с трусостью. Анкара, конечно, при поддержке Баку будет продолжать настаивать на собственных предусловиях в отношении Еревана. Но мы также должны понимать, что интересы в мире совершенно не заканчиваются интересами турецкими. Есть еще много других интересов, которые мы вполне успешно можем сопоставлять с нашими", - подытожил Айрапетян.