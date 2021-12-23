Четверг, 23 Декабря 2021 17:32

АрмИнфо.Политический террор в отношении Айка Марутяна может послужить фундаментом для создания качественно новых политических сил. Подобное мнение, комментируя отставку ереванского мэра Айка Марутяна в результате выраженного ему импичмента, выразил АрмИнфо общественно - политический деятель Гарегин Мискарян.

"Мы видим предпосылки в пользу реализации подобного сценария. Видим людей, ведущих достаточно активную работу в этом направлении. И я очень надеюсь, что уже в наступающем году эта работа получит новый размах, а ее результаты не заставят себя долго ждать. Оздоровление политического поля посредством формирования новых политических сил соответствующего качества и содержания, представляется насущную необходимостью. Реализацию этого сценария лично я связываю с общественными инициативами", - заметил он.

В этой связи Мискарян подчеркнул, что формирование демократических политических сил в Армении является делом исключительно армянского общества, поскольку никто будет экспортировать демократию и подобные силы извне. В этом свете, он посчитал важным осознание армянским обществом безальтернативности данного пути. На этом фоне политик также подчеркнул важность создания в ближайшие годы как минимум двух здоровых политических сил. Сил способных взять на себя политическую ответственность и повести страну по демократическому пути развития.

Возвращаясь к политическому террору в отношении уже бывшего ереванского мэра, Мискарян оценил его как продолжение террора в отношении выборных руководителей органов местного самоуправления. Целью данного зачинания действующей администрации страны политик считает стремление по возможности укрепить собственные позиции до следующих выборов. Последнее позволит "Гражданскому договору" задействовать административный ресурс для собственного воспроизводства в будущем.

"Пашинян и его окружение прекрасно видят свой падающий ото дня в день рейтинг и резкое снижение поддержки общества, что делает победу правящей партии на следующих выборах невозможной. Отсюда стремление расправиться с Марутяном любой ценой, поскольку независимая местная власть сама по себе является одним из залогов формирования демократического общества. Меж тем, отсутствие в Армении независимых судов, коренного реформирования Избирательного кодекса, наличие текущей ситуации вокруг органов местной власти говорит об откате Армении от принципов демократии. Более того, о шагах власти в направлении установления в стране авторитаризма", - отметил он.

Фундаментом для подобной трансформации правящей в Армении силы политик считает популистское и демагогическое содержание Никола Пашиняна, изначально не являвшегося политическим деятелем - поборником создания демократического государства. Мискарян также выразил убеждение в том, что Пашинян никогда не являлся носителем идеологического начала, о чем, собственно, заявил лично, отвергнув любые "измы". Последнее, по его прогнозам, начисто лишает общество надежды на какие-либо идеологические перемены в Армении, просто потому, что идеологии в пашиняновской Армении не существует.