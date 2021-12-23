Четверг, 23 Декабря 2021 10:57

АрмИнфо.Глава МИД ИРИ Хоссейн Амир- Абдоллахиян считает, что региональный формат "3+3" может поспособствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Так, в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, иранский министр, говоря об участии Ирана в формате "3+3"

отметил, что это сотрудничество в пользу укрепления мира и стабильности в регионе и подчеркнул, что иностранные державы за

пределами региона не имеют права вмешиваться в региональные вопросы. Он также заверил, что страны региона могут решать свои проблемы самостоятельно, передает Mehr.

В свою очередь Алиев заявил, что региональные вопросы должны решаться странами региона самостоятельно, добавив: "Мы выступаем против вовлечения стран, не входящих в регион, в региональные вопросы. Мы считаем, что региональные связи полезны для всех стран региона".

Меж тем, как сообщают азербайджанские СМИ, Абдуллахиян на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым в Баку отметил, что на встрече президентов Ирана и Азербайджана в Ашхабаде лидеры договорились об организации формата"четверки", в которую войдут Азербайджан, Россия, Турция и Иран: "Страны региона могут сами решать свои проблемы, нет необходимости во вмешательстве стран вне региона, нам не нужна их помощь, им не может быть места в нашем регионе, у стран региона есть воля для решения своих проблем.

Мы за усиление регионального сотрудничества. Платформы, созданные с участием стран региона, являются для нас окном. Усиление этих платформ уменьшает влияние зарубежных стран в регионе и формирует ту же политическую литературу среди стран региона", - подчеркнул министр.

Отметим, что 10 декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече.

В МИД РФ сообщили, что в ходе заседания были обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. "Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых - меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам. Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой "дверь" остается открытой". Участники встречи также обсудили планы работы на будущее с "возможным подключением профильных министерств и ведомств", - говорилось в сообщении МИД РФ. За день до встречи МИД Грузии распространил заявление о том, что Грузия не будет представлена на встрече формата "3+3".