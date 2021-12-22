Среда, 22 Декабря 2021 11:59

АрмИнфо.ЕС впервые после 44-х дневной войны активно подключается к армяно-азербайджанскому урегулированию после того как долгие годы Брюссель выступал в роли статиста. Что многим дает основания предполагать, что ЕС стремится исправить эту ситуацию. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов.

"При этом, необходимо подчеркнуть, что армяно-азербайджанский конфликт представляет собой особый случай, выделяясь из череды этнополитических конфликтов на постсоветском пространстве из привычного формата <Россия - коллективный Запад>. В этой точке Евразии Запад и Россия друг друга как жестких оппонентов не рассматривают в силу целого ряда причин. Главные из которых - ни Армения, ни Азербайджан не идут в НАТО. А также то, что США и ЕС не видят в России ревизиониста, готового, как в случае с Абхазией, Южной Осетией или Крымом, менять границы на армянском или азербайджанском направлении", - подчеркнул он.

Отсюда, согласно аналитику, позитивный настрой тех же США относительно выстраивания Москвой собственного формата взаимодействия с Баку и Ереваном, параллельно формату минскому. Что обусловлено опасениями Вашингтона и Парижа поставить под сомнения и правомочность Минской группы в целом, в случае осуждения данных действий Москвы. Что немедленно сыграло бы на руку, настроенной на минимизацию МГ ОБСЕ Анкаре, которую Запад также упрекает в геополитическом ревизионизме.

"И наконец, самое главное - сегодня ни США, ни Франция не хотят брать на себя ответственность за прописанное в трех совместных заявлениях, но не институционализированное миротворчество РФ. И прекрасно осознавая всю балансирования между Баку, Ереваном и Анкарой, временной ограничитель российского миротворчества, Вашингтон и Париж вежливо пропускают Москву вперед. Соответственно, уже сегодня необходимо иметь в виду сценарий, по которому уже завтра в случае возникновения расхождений предложить себя в качестве более эффективного модератора", - прогнозирует аналитик.

Однако, до наступления этого завтра, ЕС и США, по его прогнозам, будут стараться избежать связывать себя масштабными обязательствами в контексте урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Меж тем, как уже сегодня понятно, что без прогресса в области безопасности процесс с мертвой точки не сдвинется. И без России никто этот вопрос никто решать не собирается. Чем, на взгляд Маркедонова, объясняется текущий диалог между Москвой и Парижем, а также телефонные разговоры Шарля Мишеля с Владимиром Путиным.

"В этом свете, устремления ЕС по примирению Армении и Азербайджана трудно рассматривать, как полноценную конкуренцию с Россией или возможность появления новой альтернативы подходам Москвы. Размещать своих миротворцев в Карабахе или предлагать Еревану и Баку членство в ЕС Брюссель явно не собирается, лишь стремясь уравновесить свою линию на постсоветском пространстве, в целом, и на Южном Кавказе в частности. Реальная же ситуация в отношениях между Азербайджаном и Арменией сегодня такова, что без России выстраивание любой конфигурации будет хуже имеющейся. Все это позволяет Европе и США отойти в сторону, позволив России совершать ошибки. Что делает для России главным эти ошибки не только не допускать, но и работать на упреждение, активно столбя за собой собственные мирные усилия", - подытожил аналитик.