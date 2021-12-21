Вторник, 21 Декабря 2021 09:48

АрмИнфо. Армения передала Азербайджану двух задержанных азербайджанских военнослужащих.

"18 декабря на одном из оборонительных участков N-ской воинской части МО РА армянскими военнослужащими были задержаны двое нарушителей границы - военнослужащие ВС Азербайджана. 20 декабря, по гуманитарным соображениям и при посредничестве РФ, указанные военнослужащие были возвращены азербайджанской стороне", - говорится в сообщении Министерство обороны Армении.

Напомним, что ранее АрмИнфо писало о захвате армянской стороной в плен двух азербайджанских военных, один из которых в ранге капитана. Стоит также заметить, что до передачи азербайджанских военных Баку, оборонные ведомства РА и АР хранили молчание по поводу распространяемых в СМИ роликов и кадров задержания азербайджанских военных.

Примечательно, что армянская сторона использует термин "нарушители границы" в данном случае, а азербайджанская сторона в аналогичных ситуация больше склонна называть армянских военных "террористами", "оккупантами". Более того, азербайджанская сторона не брезгует глумиться над захваченными армянскими военными, а затем выкладывать кадры истязаний и пыток во всемирную паутину. Также напомним, что по данным правозащитников, Азербайджан подтверждает наличие у себя более 50 армянских военнопленных, но уже более года отказывается их возвращать, даже по гуманитарным соображениям, и из тех, же соображений, большинство из них осуждены на длительные сроки по надуманным обвинениям. Эксперты также склонны считать, что в азербайджанском плену находится несколько сот армянских военнопленных и заложников.