Понедельник, 20 Декабря 2021 11:28

АрмИнфо. Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар и президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовали возвращение из азербайджанского плена 10 армянских военнослужащих.

Так, президент Франции в своем микроблоге Twitter, в частности написал:

"Были освобождены десять армянских солдат. Я хочу приветствовать решительные действия Европейского Союза, с помощью которых мы продолжим продвигать этот путь диалога, ведущего к миру между Азербайджаном и Арменией. Мы идем вперед".

В свою очередь Клаар отметил: "Счастлив, что смог репатриировать 10

армянских военнослужащих. Важный жест Азербайджана в решении

гуманитарных вопросов. Европейский союз продолжит работу с обеими

странами, чтобы развить успешные встречи президента Евросовета с

лидерами Азербайджана и Армении".

При этом он выложил в Twitter кадры из самолета, с возвращающимися

армянскими военными.

Накануне, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что при

посредничестве президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля десять армянских военнопленных возвращены на родину из азербайджанского плена.

Он также опубликовал имена вернувшихся военнослужащих: Галстян

Грачик Арамович; Диланян Мкртыч Валикоевич; Арутюнян Гагик Валерьевич; Погосян Радик Развмикович; Гевондян Андраник Гарегинович; Назарян Артур Сирвенович; Шагинян Марат Жораевич; Петросян Севак Агванович; Степанян Карлен Рубикович; Василян Айк Левонович.

Согласно сообщениям, вышеуказанные военнослужащие были захвачены в

плен в ходе азербайджанской агрессии в отношении суверенных территорий РА 16 ноября. Примечательно также, что вчера известно стало о захвате армянской стороной двух азербайджанских военнопленных. Согласно СМИ, один из плененных офицер. Ни в Минобороны Армении, ни в Минобороны Азербайджана ни как не комментируют данную информацию, меж тем как в СМИ опубликованы уже кадры взятых в плен азербайджанских военнослужащих.