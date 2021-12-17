Пятница, 17 Декабря 2021 15:52

АрмИнфо. Сегодня в ЕГУ состоялась заседание Совета попечителей Ереванского государственного университета. Цель заседания - избрание ректора главного учебного заведения страны.

По итогам закрытого заседания попечительского совета, ректором ЕГУ был избран и.о. ректора Ованес Ованнисян - единственный кандидат на этот пост.

"В ходе заседания попечительский совет 19 голосами "за" и 5 - "против" сроком на пять лет избрал ректора-управленца. Поскольку я был единственным выдвинутым кандидатом, соответственно, я был выбран ректором ЕГУ", - сказал в беседе с журналистами Ованнисян, еще раз напомнив о процедуре подачи документов на пост, и напомнил, что заседание было закрытым согласно регламенту, в нем участвовали лишь попечители ЕГУ, сам он не присутствовал на голосовании. Он также отказался дать оценку акциям протеста, прошедшим перед учебным заведением перед заседанием попечительского совета.

Отметим, что перед началом заседания попечительского совета ЕГУ, группа молодых людей провела акцию протеста перед университетом. Студенты назвали выборы ректора вуза незаконными. В частности, студенты были недовольны тем, что единственным выдвинутым кандидатом на эту должность был провластный Ованес Ованнисян - член партии "Гражданский договор". Они также назвали ангажированными как попечительский совет, так и уже избранного ректора.

Студенты разбросали в здании Ереванского государственного университета листовки с надписями "Нет "ГД"-изации ЕГУ", "ЕГУ - не офис "Гражданского договора" .