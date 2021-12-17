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АрмИнфо. Сегодня в ЕГУ состоялась заседание Совета попечителей Ереванского государственного университета. Цель заседания - избрание ректора главного учебного заведения страны.
По итогам закрытого заседания попечительского совета, ректором ЕГУ был избран и.о. ректора Ованес Ованнисян - единственный кандидат на этот пост.
"В ходе заседания попечительский совет 19 голосами "за" и 5 - "против" сроком на пять лет избрал ректора-управленца. Поскольку я был единственным выдвинутым кандидатом, соответственно, я был выбран ректором ЕГУ", - сказал в беседе с журналистами Ованнисян, еще раз напомнив о процедуре подачи документов на пост, и напомнил, что заседание было закрытым согласно регламенту, в нем участвовали лишь попечители ЕГУ, сам он не присутствовал на голосовании. Он также отказался дать оценку акциям протеста, прошедшим перед учебным заведением перед заседанием попечительского совета.
Отметим, что перед началом заседания попечительского совета ЕГУ, группа молодых людей провела акцию протеста перед университетом. Студенты назвали выборы ректора вуза незаконными. В частности, студенты были недовольны тем, что единственным выдвинутым кандидатом на эту должность был провластный Ованес Ованнисян - член партии "Гражданский договор". Они также назвали ангажированными как попечительский совет, так и уже избранного ректора.
Студенты разбросали в здании Ереванского государственного университета листовки с надписями "Нет "ГД"-изации ЕГУ", "ЕГУ - не офис "Гражданского договора" .
|Межведомственная комиссия будет координировать работы по выполнению взятых на себя Республикой Армения международных обязательств
|Госдеп: США приветствуют встречу Пашинян-Алиев в Брюсселе
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|Омбудсмен Армении: Появление вооруженных азербайджанских военных возле армянских сел участило случаи нарушения основополагающих прав мирных жителей
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|Америабанк заключил новые кредитные договоры с компанией responsAbility и Глобальным фондом климатического партнерства на сумму 20 миллионов долларов США
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|Haberturk: Для оздоровления армяно-турецких отношений будет разработана трехэтапная дорожная карта
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Степан Галстян освобожден от должности замначальника Генштаба РА
|Президент Армении и посол Китая обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Президент Армении и посол Беларуси затронули вопросы региональной безопасности
|Депутат: Прежде чем переходить к налаживанию отношений с Турцией необходимо решить вопрос с безопасностью
|Секретарь Совбеза РА рассказал экспертам "Атлантического совета" о подходах Армении к разблокированию региона
|Айк Марутян обратился к жителям столицы
|Спекуляция на пустом месте или как в Баку хотят подняться в глазах Минска за счет декларативного заявления Восточного партнерства
|Никол Пашинян проводит встречу с членами фракции <Мой шаг> Совета старейшин Еревана
|Замглавы МИД РФ встретился с руководителями дипмиссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
|Мамикон Асланян будет арестован
|Айк Марутян и правящая политическая команда расходятся в политических взглядах: Армен Галджян
|Омбудсмен Армении и постпред ПРООН обсудили проблемы жителей приграничных общин страны
|"Крылья Татева" признана лучшей канатной дорогой 2021 года по версии World Travel Awards
|Команда звездного армянского футболиста готовится к напряженному отрезку сезона
|Прогноз: Ни Азербайджан, ни Турция никогда не станут членами ЕАЭС и ОДКБ
|Вице-премьер РФ: Идет активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
|Защита Мaмикона Асланяна назвала незаконной уголовное преследование их подзащитного, претендующего на пост мэра Ванадзора
|Айк Марутян сообщил о намерении приобрести еще 100 новых автобусов и столько же лифтов для Еревана
|Пашинян представил детали договоренностей с Алиевым и заявил о перспективах успешного диалога с Анкарой
|Американское посольство в Армении рассказало о новых правилах въезда в США
|Аналитик: Перспектива нормализации отношений с Турцией содержит как риски, так и специфичные возможности
|Евросоюз выделит 2,3 млрд евро в виде инвестиций странам "Восточного партнёрства"
|В Анкаре назвали имя спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией
|В Армении наблюдается тенденция снижения суточных темпов распространения коронавируса, при ускорении динамики выздоровевших
|Джейк Салливан назвал безответственным и провокационным передвижение военных вблизи армяно-азербайджанской недемаркированной границы
|Пашинян и Анастасиадис обсудили вопросы развития сотрудничества между Арменией и Кипром
|"Мы никогда не оставим армян": в Брюсселе по инициативе президента Франции состоялась трехсторонняя встреча Пашиняна, Макрона и Алиева
|Ильхам Алиев назвал переговоры с Николом Пашиняном в Брюсселе конструктивными
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|В Москве приветствуют демонстрируемый Анкарой и Ереваном настрой запустить двусторонний диалог
|В Брюсселе стартует 6-ой саммит Восточного партнерства: Беларусь не примет участие во встрече
|Премьер-министры Армении и Словении отметили важность углубления отношений Армения-ЕС
|Генпрокурор Армении и глава Минюста Ирана обсудили актуальные вопросы правового сотрудничества между двумя странами
|Правящая фракция провалила внеочередное заседание по вопросу делимитации и демаркации границы с Азербайджаном
|Прогноз: Полноценной реализации "3+3" ожидать не стоит
|Майа Санду: Молдова заинтересована в углублении и укреплении отношений с Арменией
|Комиссия США по международной религиозной свободе выразила обеспокоенность в связи с ухудшением положения религиозных меньшинств в Турции
|Глава Минюста Армении рассказал Генсеку СЕ о грубых нарушениях Азербайджаном международного гуманитарного права в отношении армянских пленных
|Представитель ФБР: Активное сотрудничество в сфере противодействия коррупции остается одним из приоритетов правительства США
|Омбудсмен Арцаха: Жители общины Тагавард неоднократно поднимали вопрос о доступе на общинное кладбище, перешедшее под контроль Азербайджана
|Сейран Оганян был вызван в прокуратуру в рамках процесса по конфискации имущества незаконного происхождения
|Читать больше
|Политик: "3+2" - закономерное продолжение процессов, требующих предельно серьезного подхода
|Историк: Геноцид армян был, есть и остается краеугольным камнем армяно-турецких проблем
|Прогноз: Ни Азербайджан, ни Турция никогда не станут членами ЕАЭС и ОДКБ
|Аналитик: Перспектива нормализации отношений с Турцией содержит как риски, так и специфичные возможности
|Кавказская «сковорода»: Россия между западным молотом и тюркской наковальней
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