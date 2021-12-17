Пятница, 17 Декабря 2021 12:22

АрмИнфо.Московская встреча в формате "3+2", стала логическим и закономерным продолжением процессов, активизированных осенью прошлого года 44-х дневной войной. Подобное мнение выразил АрмИнфо член Совета Национального демократического полюса Варужан Аветисян.

11 января в Москве в фактическом формате "3+2" (без Грузии) состоялась встреча замглав МИД Армении, России, Ирана, Турции и Азербайджана. 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. Позже пресс-секретарь МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив намерения Армении назначить своего спецпредставителя для проведения диалога.

"3+2"является свидетельством происходящего передела сфер влияния в пользу Турции за счет России. Мы также видим, что благодаря влиянию Запада - отсутствию Грузии все идет несколько не так, как бы этого хотелось инициаторам этого процесса. Очевидно, что "3+2" форматом стратегического значения, позволяющего претендовать на функции Минской группы ОБСЕ, не является. И, тем не менее, ничего хорошего Армении участие в этом формате, на мой взгляд, не сулит", - заметил он.

Оценивая нормализацию армяно-турецких отношений как важный и необходимый шаг, который приветствует международное сообщество, политик подчеркнул необходимость уточнения правовых основ ожидающейся делимитации границ с Азербайджаном, подчеркнув, что этот процесс рано

или поздно также возникнет в армяно-турецкой повестке. В этом свете, Аветисян выразил убеждение, что лишь основанная на международных документах делимитация способна обеспечить реализацию национальных интересов Армении.

В этом свете, политик усматривает необходимость восстановления института международного арбитража с участием США, Франции и Великобритании. Последнее, на его взгляд, позволит защитить интересы Армении в процессах с участием значительно более крупных игроков, к примеру, Турции. Меж тем, сама формулировка без предусловий, по мнению политика, означает налаживание отношений на предусловиях Турции.

На взгляд политика, необходимость признания Турцией факта Геноцида армян никуда не исчезла. Соответственно, требования Еревана к Анкаре легитимны, в отличие от требований Анкары к Еревану. Суть же, собственно, турецких требований в реальности, по мнению Аветисяна, сводится к окончательному порабощению Армении.

"Соответственно, все это необходимо рассматривать сквозь призму логики, поэтому необходим предельно серьезный подход. Надо отказаться от прилежного выполнения указаний из Москвы и Анкары. Надо выйти из психологического, ложного тупика, в который нас загнали, навстречу миру, в котором есть страны с интересами, соответствующими нашим. И все это предстоит сделать нам, никто делать этого за нас не будет", - подытожил Аветисян.