Четверг, 16 Декабря 2021 11:56

АрмИнфо.Евросоюз намерен выделить 2,3 миллиарда евро в виде инвестиций для стран-участниц "Восточного партнёрства". Об этом было объявлено на прошедшем в Брюсселе саммите, где лидеры стран ЕС встретились с руководством пяти бывших советских республик.

Как заявил председательствующий на саммите председатель Европейского совета Шарль Мишель, этот амбициозный экономический и инвестиционный план призван оказать серьезное влияние на общество.

Как передает Евронюс, в ходе саммита обсуждалась также политика, проводимая Россией, которая, как утверждалось, вынашивает агрессивные планы, о чём, в частности, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Призываем Россию к деэскалации, призываем воздерживаться от любых дальнейших агрессивных действий. Мы заверили Украину в неизменной поддержке и приверженности её суверенитету и территориальной целостности. И не должно быть действительно никаких сомнений в том, что Европейский союз будет твёрдо реагировать на любые дальнейшие проявления агрессии против Украины", - отметила она.

Между тем в итоговой декларации саммита Россия не упоминается и не идёт речь о каких либо-санкциях против неё. Также в документе не затрагивается вопрос перспективы вступления в Евросоюз стран стран-участниц "Восточного партнёрства".

В декларации, принятой по итогам саммита, говорится, что ЕС по-прежнему выступает за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности в пределах международно признанных границ всех стран "Восточного партнерства". Там также сказано о неизменном стремлении к укреплению демократии и верховенства закона, и о том, что защита прав человека и основополагающих свобод остается главной целью сотрудничества в рамках "Восточного партнерства".

Во вчерашнем саммите в Брюсселе приняли участие лидеры всех стран ЕС и пяти стран- участниц "Восточного партнерства" - Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. В саммите не участвовала Беларусь. Минск был "представлен" символическим пустым креслом и флагом. Армению на саммите представлял премьер-министр страны Никол Пашинян.