Четверг, 16 Декабря 2021 11:55

АрмИнфо. Бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч будет назначен на должность специального представителя по нормализации отношений с Арменией. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в ОАЭ.

"С одобрения нашего президента мы назначим нашего бывшего посла в Вашингтоне Сердара Кылыча специальным представителем (по нормализации отношений с Арменией)", - сказал Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов.

Дипломат напомнил, что недавно с обеих сторон были сделаны позитивные заявления касательно нормализации отношений. Министр указал на необходимость принятия мер по укреплению доверия между сторонами.

Чавушоглу вновь подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно диалога с Арменией. При этом он выразил уверенность, что процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном пойдет на пользу всему региону. "Мы консультируемся с Азербайджаном по каждому вопросу, после чего предпринимаем такие шаги. Никто не должен сомневаться в том, можем ли мы действовать независимо или отдельно от Азербайджана. Мы - одна нация, два государства. Это позитивные вещи, которые принесут пользу всем нам", - сказал Чавушоглу, передает Анадолу.

Глава МИД сообщил также, что 14-15 февраля планируется визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ОАЭ.

13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявил, что Анкара и Ереван назначат специальных представителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами. Глава турецкого МИД также объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

В Ереване приветствовали данное заявление главы МИД Турции. Так, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, в частности, заявил: "Армения, как прежде, так и сегодня готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что прописано в программе правительства РА. В этой связи, положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, и подтверждаем, что армянская сторона также назначит специального представителя для этого диалога".