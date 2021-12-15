Среда, 15 Декабря 2021 17:23

АрмИнфо. Согласие Еревана на участие в инициированном Турцией формате "3+3" обусловлено личными амбициями, стремлением Никола Пашиняна продемонстрировать собственные возможности в решении вопросов с Турцией. То есть того, чего не удалось его предшественнику в рамках "футбольной" дипломатии. Подобное мнение выразил АрмИнфо доктор исторических наук Айк Демоян.

11 января в Москве в фактическом формате "3+2" (без Грузии) состоялась встреча замглав МИД Армении, России, Ирана, Турции и Азербайджана. 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. Позже пресс-секретарь МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив намерения Армении назначить своего спецпредставителя для проведения диалога.

"Насколько я понимаю, таким способом армянский премьер пытается обеспечить себе определенный имидж - политический авторитет. Пашинян пытается доказать собственную способность решать вопросы на самом высоком уровне. На мой взгляд, тщетно. Поскольку потенциала решать вопросы подобного уровня ни он, ни его команда не имеют. Эти люди умеют одно - выполнять поручения", - подчеркнул он.

Оценивая шансы "3+3" на реализацию, Демоян заметил, что в условиях отсутствия одного из узловых пазлов данной региональной конструкции - Грузии полноценной реализации данного формата ожидать не стоит. Напомнив, что Анкара инициирует данный формат не впервые - по итогам войны 08.08.08 Турция также попыталась как-то закрепиться в регионе, историк подчеркнул, что по итогам 44-х дневной войны за Турцией, кстати, страной НАТО стоит совершенно иной, чем в 2008 году силовой баланс. Что, в числе всего прочего, позволяет Анкаре успешно играть с Москвой.

"Для осознания текущих реалий в отношениях между Арменией и Турцией, осознания реальных перспектив, будущего этих отношений мы должны вновь вернуться в историю. Последняя недвусмысленно говорит, что ни одна империя никогда не потерпит у себя под боком существования самодостаточной и стабильной государственности. Кстати, это касается не только отношений Турции и Армении, но и отношений Турции с Азербайджаном и отношения России к самой Турции. Подобная политика - закономерное продолжение имперской политики. И так уж получилось, что Армения находится в регионе по соседству с тремя правопреемниками бывших империй. Которые, совершенно не скрывая, озвучивают свои аппетиты в ответ на что мы улыбаемся, разводим руками, но совершенно не противодействуем. Почему так происходит? Потому что Пашинян и его команда способны выполнять поручения, но не способны действовать по собственной инициативе. Инициативности от них никто не требовал изначально и не требует сейчас", - подытожил Демоян.