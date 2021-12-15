Среда, 15 Декабря 2021 12:14

АрмИнфо. Арцахский эксперт в сфере безопасности, экс-советник главы МИД Арцаха Рачья Арзуманян дал оценку прошедшей накануне в Брюсселе трехсторонней встречи главы Евросовета и лидеров Армении и Азербайджана.

По словам эксперта, подводя штрихами итоги, можно констатировать, что Европа четко и однозначно заявила - Южный Кавказ входит в сферу ее интересов и рано или поздно войдет в европейские структуры.

"Во-вторых, ЕС предложил свою платформу не только для экономической интеграции Южного Кавказа, но и решения проблемы границ - демаркации и делимитации с пониманием, что это долгий процесс.

В-третьих, все процессы в регионе, в том числе, открытие коммуникаций, должны основываться на уважении суверенитета стран и принципе взаимности", - подчеркнул Арзуманян. При этом он назвал важной выдержку из заявления президента Евросовета по итогам трехсторонней встречи, где отмечается, что проблема восстановления коммуникационной инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном рассматривается в более широком контексте всего Южного Кавказа.

"Это дает армянской стороне возможность увязать данную проблему с необходимостью выхода Армении из коммуникационной блокады и изоляции. Хотите коммуникации с Нахиджеваном - давайте решать данную проблему вместе с проблемой выхода Армении к средиземноморским портам Турции, черноморским портам Грузии, портам персидского Залива и Индийского океана Ирана.

Армянская дипломатия может говорить о необходимости "пакетного" решения проблем коммуникационной инфраструктуры региона. Причем вначале деблокирование Армении, а затем уже проблема прямой связи Турции и Азербайджана, которые имеют другие коммуникации через Грузию и Иран. Байден/США уже намекнули Эрдогану/Турции, что ей стоит пойти по данному пути", - считает эксперт.

Он назвал не менее значимой и указывание критической важности гуманитарных проблем для достижения мира в регионе. По мнению эксперта, вместе с предварительным решением международного суда ООН это дает армянской дипломатии дополнительные возможности давления на РФ и Азербайджан в вопросе армянских беженцев, других гуманитарных вопросах.

"В заявлении нет ни слова по Арцаху. Проблема Арцаха отделана от проблемы разблокирования коммуникаций и уточнения границ между Арменией и Азербайджаном. Арцахской проблемой, как и предыдущие десятилетия, занимается Минская группа ОБСЕ.

Если кратко подытожить заявление Президента Европейского Совета Шарля Мишеля и пресс- конференцию Столтенберга и Алиева в штаб-квартире НАТО, то можно утверждать, что попытка РФ и Турции монополизировать Южный Кавказ проваливается. Кроме того, попытка РФ заявить о своей особой роли в вопросах определения границ в регионе также проваливается. Суетливая попытка президента РФ заявить об особых правах РФ в Сочи в данном вопросе приняты к сведению, не более того",

- убежден Арзуманян. При этом он указывает на то, что попытки президента Азербайджан отнестись к европейским структурам, как казино, где можно делать ставки, сыграть в покер, неотъемлемым элементом которого является обман, пытаться мошенничать с картами - провалилась. Политолог считает, что Алиеву крайне вежливо, но указали, что существуют принципы, которые надо будет соблюдать.

"Кроме того, Россия уходит с Южного Кавказа. Единственный инструмент, который позволяет ей удержаться в регионе, это военное присутствие в Армении - военная сила. Но штыком, как говорил вождь мирового пролетариата, можно тестировать ситуацию, завоевать регион, но удержать не получится. Нужен другой инструментарий, которого нет", - считает Арзуманян.

По его словам, неизбежность ухода РФ и серьезность намерений ЕС создает риск военной дестабилизации региона российско-турецким альянсом. "Альянс вполне может пойти на опрокидывание доски. Тут важна роль Турции, что она выберет - довольствоваться уже достигнутым или попробовать взять максимум, пойдя по пути ликвидации армянского государственного суверенитета", - добавил эксперт из Арцаха, выразив убеждение, что в свете сказанного в предыдущем пункте критически важно является роль вооруженных сил Армении и армянского народа.

По его словам, необходимо быть готовыми к Сардарапату в Сюнике, чтобы получить шанс сдержать альянс от планов реализации катастрофического для Армении сценария. "Армянской власти в данном противоборстве в лучшем случае нет, в худшем - она на стороне альянса", - подытожил Арзуманян на своей странице в Фейсбук.