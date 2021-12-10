Пятница, 10 Декабря 2021 18:25

АрмИнфо. Не сообщив нашему обществу всех, даже самых шоковых реалий вокруг карабахского урегулирования, начиная с самого своего прихода к власти в 2018-м году и заканчивая преддверием войны осенью 2020-го, премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил большую ошибку и совершенно не факт, что она не повторится. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"На своей последней пресс-конференции Пашинян фактически признал справедливость упреков в свой адрес в связи с отсутствием открытого разговора между ним и обществом в этот период. В частности, на самые шоковые темы, включая готовность Армении уйти с 7 районов и выдвижение в ответ новых требований Баку. Убежден, что Пашинян просто был обязан представить обществу реальную картину событий. И не делая этого, он, возможно, кривил душой не только перед народом, но и перед самим собой", - заметил эксперт.

В этом свете, Навасардян отметил, что ему просто не хочется верить в то, что, зная обо всей сложности ситуации, понимая, чем все это грозит Армении и Арцаху, Пашинян не предпринял никаких шагов в направлении предотвращения нависшей над армянским народом угрозы войны. Он также выразил убеждение в том, что такие шаги вполне можно было предпринять как внутри страны, так и на международной арене, в частности в отношениях с Баку.

"К великому сожалению, всех этих шагов мы так и не увидели. Более того, мы увидели шаги практически в обратном направлении. Это, на мой взгляд, скорее всего, свидетельствует о недостаточной осознанности тогдашних реалий. О попытке зарыться от проблем с головой, не замечать их, пытаться заниматься другими делами. На мой взгляд, подобное чисто человеческое поведение для главы государства недопустимо. Особенно с учетом той ситуации в которой все еще находится Армения. Но сегодня во всем этом меня волнует не прошлое, а будущее. В частности, то готов ли принять Пашинян собственные ошибки, исключить их повторение и пытаться их исправить. Пока что я такой готовности не вижу", - подытожил Навасардян