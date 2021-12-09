Четверг, 9 Декабря 2021 15:11

АрмИнфо.Москва в отличие от Брюсселя может предлагать в решении нагорно-карабахского конфликта его сторонам, в том числе и военно-политические развязки и сценарии. Подобное мнение, комментируя намеченную на 15 декабря встречу Пашинян

- Алиев в Брюсселе, выразил АрмИнфо заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Этим, собственно, сильна позиция России. Еще я хотел бы особо выделить заинтересованность Москвы в полном и окончательном урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Также важно отметить, что РФ выступает в данном процессе в качестве международного посредника, а не на чьей-то стороне. И да именно Москва сегодня остается единственным игроком, способным выходить хоть на какие-то компромиссы в разрешении армяно-азербайджанского конфликта", - подчеркнул он.

Текущие процессы между Ереваном и Баку при посредничестве Москвы Евсеев характеризует как поиск попыток экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коридоров. Однако, другие глобальные игроки и региональные силы, по его оценкам, во всем этом России не в помощь. Более того, эксперт усматривает наличие попыток оказания достаточно мощного влияния Турцией на Азербайджан. А на Армению США, Франции и Великобритании с единственной целью ослабления влияния России на Южном Кавказе.

Тем не менее, несмотря на всю сложность собственного положения, несмотря на консолидированное внешнее давление из Вашингтона, Парижа и Лондона, тот же армянский премьер Никол Пашинян, согласно Евсееву, все же готов идти путем поиска решения вопросов с Азербайджаном. На взгляд эксперта, к подобной склонности к компромиссам Пашиняна подталкивает ситуация в регионе и давление, которое оказывается на него со стороны армянского общества. И вот теперь важно, чтобы к этому компромиссу также выразил готовность и Баку.

"Мы понимаем невозможность избегания обострения ситуации вокруг Карабаха. Однако, в случае создания рабочего механизма по делимитации и демаркации границ по итогам встречи лидеров трех стран в Сочи можно будет снизить напряжение хотя бы на рубежах Армении и Азербайджана. В Карабахе ситуация все равно будет периодически обостряться, но принципиально важно, что в Сочи сторонам удалось выйти за пределы экономических отношений и обсудить не только разблокирование транспортных коридоров, но и создание механизмом делимитации и демаркации. Но пока непонятно, как и когда он заработает", - подытожил эксперт.