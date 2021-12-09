Четверг, 9 Декабря 2021 12:13

АрмИнфо. Первое заседание платформы сотрудничества в формате "3+3", посвященное вопросам обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел 10 декабря в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Турции.

"Первое заседание региональной платформы сотрудничества в формате "3+3", предложенное нашим президентом [Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом] и президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым для обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, состоится 10 декабря 2021 года в Москве", - говорится в сообщении ведомства, передает Анадолу.

Во встрече примут участие заместители министров иностранных дел Турции, Азербайджана, Армении, России и Ирана.

Турцию на встрече представит делегация во главе с заместителем главы МИД Седатом Оналом.

Отметим, что накануне, премьер-министр РА Никол Пашинян на заседании Национального Собрания Армении в ходе правительственного часа заявил, что Армения может быть заинтересована в формате "3+3", если на этой площадке не будут обсуждаться вопросы, которые Армения уже обсуждает в рамках других форматов.

По словам премьера, этот вопрос власти Армении уже успели обсудить со своими российскими коллегами. "Данный вопрос мы уже обсудили с нашими российскими партерами. Они выразили согласие с этим мнением. В ближайшие дни, если не ошибаюсь 10 декабря, состоится так называемое предварительное заседание в формате "3+3" или "3+2". Армения примет участие в этой встрече на уровне заместителя министра иностранных дел", - сказал Пашинян добавив, что правительство Армении решило проводить активную региональную политику и теперь оно работает в этом направлении.

Отметим, что Грузия отказалась от участия в этой платформе из-за присутствия в ней России.