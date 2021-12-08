Среда, 8 Декабря 2021 16:49

АрмИнфо.Группы быстрого реагирования офиса Омбудсмена Армении отправились в отделения полиции РА в связи с задержанием родственников и родителей пропавших без вести и плененных военнослужащих. Последние проводили акцию протеста перед зданием парламента Армении на проспекте Баграмяна.

"В целях защиты прав родственников пропавших без вести и военнопленных, задержанных сегодня во время демонстрации перед Национальным собранием, по поручению Защитника прав человека РА в отделения полиции были направлены группы быстрого реагирования. С задержанными лицами будут проведены отдельные беседы, будут изучены основания для задержания", - сообщил на своей странице в Фейсбук Омбудсмен Армении Арман Татоян.

Отметим, что родители без вести пропавших и пленных военнослужащих, которые с утра проводят акцию протеста у здания парламента Армении перекрыли улицу Демирчяна и проспект Баграмяна. Они требуют встречи со спикером парламента Армении Аленом Симоняном. После того, как проспект Баграмяна был перекрыт, полицейские попытались восстановить движение. Возникла потасовка, и ряд граждан были подвергнуты приводу.

На момент публикации материала, АрмИфно не удалось уточнить в полиции точное число задержанных мирных демонстрантов.

Заметим, что со вчерашнего дня родители без вести пропавших и плененных военнослужащих проводят акции протеста перед различными госучреждениями. Поводом для недовольства стали высказывания спикера армянского парламента Алена Симоняна в адрес военнослужащих, оказавшихся в плену.