Среда, 8 Декабря 2021 14:01

АрмИнфо. Целый ряд событий, последовавших поражению Армении в 44-х дневной войне в Нагорном Карабахе, демонстрирует, пожалуй, беспрецедентное укрепление стратегической связки Анкара-Баку. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала <Международная аналитика> Сергей Маркедонов.

"В свою очередь беспрецедентное же турецкое военно-политическое вмешательство в эту войну резко усилило позиции Анкары в Закавказье, соответственно, став достаточно решительным вызовом геополитическому лидерству РФ в регионе. И вот здесь представляется необходимым проанализировать степень безупречности утверждений о практически полном подчинении внешней политики Баку интересам Анкары, о сжимании влияния Москвы на Кавказе в целом и в Азербайджане в частности, а также об однозначности итогов 44-х дневной войны",- подчеркнул он.

По оценкам аналитика, интересы в Азербайджане Турция обозначила с самой советизации Азербайджана и продолжила процесс их укрепления с распадом СССР, подписанием в ноябре 2007 года Программы и плана долгосрочного экономического сотрудничества, фиксацией важности стратегического сотрудничества с Турцией в концепции национальной безопасности Азербайджана. А в августе 2010- го был заключен Договор о стратегическом партнерстве и взаимной помощи.

Тем не менее, все это время внешняя политика Азербайджана, по оценкам аналитика, сохраняла самостоятельность в продвижении собственных целей и задач. Свидетельством чего, на его взгляд, является наращивание военно-политической кооперации с Израилем на фоне ухудшение и заморозки отношений между Турцией и Израилем. А на фоне разногласий Москвы и Анкары в декабре 2015-го в Сирии, Баку не встав полностью на сторону Анкары, попытался сыграть роль посредника.

"Ключевую роль в победе Азербайджана в прошлогодней войне сыграла помощь Турции: БПЛА Bayraktar, их турецкие операторы, разведданные, военные инструктора. Среди примеров проявления благодарности Ильхама Алиева <брату Реджепу> введение безвизового режима с Турцией, поддержки Анкары в ее конфликте с Грецией и Кипром, Исламабадская декларация и т. д. Что отнюдь не означает отказа Анкары и Баку от собственных приоритетов - все три совместных заявления по итогам 44-х дневной войны подписаны без участия Анкары. И формат урегулирования с участием России считается оптимальным и не предполагает интернационализации миротворческой операции. А открытие транспортных коммуникаций должно проходить при гарантиях пограничной службы ФСБ РФ, а не Турции", - подчеркнул он.

На этом фоне, за прошедший год Алиев, согласно Маркедонову, ни разу не противопоставил турецкий вектор российскому, публично всячески подчеркивая конструктивные отношения с Владимиром Путиным, в чем его поддерживают далеко не все азербайджанцы. Таким образом, Алиев, на его взгляд, отстаивает суверенитет Азербайджана даже в отношениях с близкой Турцией. А ползучая исламизация Турции с легкой руки Эрдогана вызывает в светском Азербайджане настороженность. Аналогичным образом аналитик оценивает и позицию Баку относительно признания Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

"Именно в этом следует искать корни трехстороннего формата по Карабаху, самостоятельной энергетической политики Азербайджана и т.д. Таким образом, разговоры о братстве и дружбе несколько отличаются от реалий. Даже после изменений в региональном статус-кво в 2020 году. Думаю, что все в отношениях Анкары и Баку останется на подобном уровне и в будущем. Союзничество, знаете ли, отнюдь не предполагает абсолютного тождества интересов, предполагая лишь взаимную увязку выгод и минимизацию расхождений", - подытожил Маркедонов.