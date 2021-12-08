Среда, 8 Декабря 2021 14:00

АрмИнфо. На фоне отсутствия у коллективного Запада особого стремления к разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном, полагаю, что запланированная к проведению 15 декабря на полях "Восточного партнерства" встреча Пашинян - Алиев завершится пустыми разговорами. Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

"На этом фоне, в трехстороннем формате урегулирования с участием России, Армении и Азербайджана за последний год есть достаточно медленное, что вполне прогнозируемо, поскольку ожидать быстрого прорыва изначально не было никаких оснований, но все- таки продвижение. И прежде чем говорить о мирном соглашении, думаю, необходимо начинать с делимитация границы с ее последующей демаркацией и разблокирования коммуникаций. Но эти вопросы решить за год, полагаю, было невозможно, особенно в условиях многолетнего вооруженного конфликта и запредельного уровня взаимного недоверия между Арменией и Азербайджаном. Но сегодня процесс не только сдвинулся с мертвой точки, но и получил ускорение благодаря посреднической роли РФ", - заметил он.

Согласно Скакову, Москва сегодня испытывает устойчивый интерес к, по возможности скорейшему продвижению урегулирования конфликта, что существенно усилит ее региональные позиции. В чем по понятным причинам, на его взгляд, не заинтересован Запад. Последнее, по прогнозам российского эксперта, оставляет Западу возможность подпитывать реваншистские настроения у части армянского общества, в том числе при помощи армянской диаспоры. Таким образом, по мнению Скакова, отсутствие урегулирования конфликта позволяет Западу манипулировать Арменией. В любом случае российский эксперт убежден в соответствии сочинского заявления продвижению в ближайшие пару лет процесса разграничения и разблокирования коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. И несмотря на возможное торможение реализации сочинских соглашений, так или иначе, обязательства на уровне трех глав государств не оставляют сомнений, по крайней мере в том, что Комиссия по делимитации границы начнет свою работу.

"То же самое касается перспектив транспортного коридора. Здесь я также хочу особо отметить, что безопасное перемещение людей и грузов по нему может гарантировать только Россия. На мой взгляд, продвижение по этим двум вопросам в целом исходит и из интересов Армении - это будет способствовать общей стабилизации ситуации в регионе.

Что же касается судьбы непосредственно Нагорного Карабаха, то это явно вопрос, который решить сегодня или завтра возможным не представляется. Сначала необходимо решить вопросы, связанные с границами и транспортными коридорами, потом подписать мирный договор и только потом попытаться определять статус Нагорного Карабаха, его населения, безопасность которого необходимо гарантировать и обеспечивать. Сценарий, по которому Нагорный Карабах может существовать без армян, вряд ли может быть приемлем. Согласно позиции РФ, карабахский конфликт не разрешен, а его разрешение требует усилий и готовности к компромиссам всех его сторон", - подытожил Скаков.