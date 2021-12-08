Среда, 8 Декабря 2021 11:34

АрмИнфо.В Азербайджане сообщили о получении всех карт минных полей от Армении.

Так, азербайджанские СМИ ос ссылкой на правительственные источники сообщают, что Международный суд ООН не принял решения об обязательном предоставлении Азербайджану минных карт районов вокруг Нагорного Карабаха, поскольку несколько дней назад правительство Армении, передало все оставшиеся карты.

Стоит также отметить, опасения о том, что Ереван передал Баку все оставшиеся карты, выразил экс-советник по вопросам обороны президента Арцаха, оппозиционный депутат Тигран Абраамян.

Меж тем, власти Армении пока никак не комментируют данный вопрос.

Отметим, что 4 декабря Азербайджан сообщил о передаче Армении 10 военнопленных, захваченных в ходе агрессии 16 ноября, в обмен на карты минных полей.