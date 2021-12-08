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АрмИнфо.В Азербайджане сообщили о получении всех карт минных полей от Армении.
Так, азербайджанские СМИ ос ссылкой на правительственные источники сообщают, что Международный суд ООН не принял решения об обязательном предоставлении Азербайджану минных карт районов вокруг Нагорного Карабаха, поскольку несколько дней назад правительство Армении, передало все оставшиеся карты.
Стоит также отметить, опасения о том, что Ереван передал Баку все оставшиеся карты, выразил экс-советник по вопросам обороны президента Арцаха, оппозиционный депутат Тигран Абраамян.
Меж тем, власти Армении пока никак не комментируют данный вопрос.
Отметим, что 4 декабря Азербайджан сообщил о передаче Армении 10 военнопленных, захваченных в ходе агрессии 16 ноября, в обмен на карты минных полей.
|Группы быстрого реагирования Омбудсмена Армении отправились в полицию в связи с задержанием родственников пропавших без вести и плененных военнослужащих
|"Звартноц": Иностранцы вновь смогут сдавать ПЦР-тесты в армянских пунктах пропуска
|Российские миротворцы обеспечили безопасность при добычи щебня для строительства новой дороги в селе Храморт в Нагорном Карабахе
|Ассамблея: В окончательной версии NDAA на 2022 год требуется отчет о войне, развязанной Азербайджаном при поддержке Турции против армянского народа
|На площадке реАрмения запущен проект по восстановлению одного из самых древних армянских монастырских комплексов - <Возрождение Акопаванка>
|Главы МИД Турции и Азербайджана обменялись мнениями по реализации платформы "3+3"
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|Армения продлила срок выдачи общегражданских паспортов и изменила порядок выдачи паспортов гражданам мужского пола
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|Органы внутренних дел Армении и России углубляют сотрудничество
|В Азербайджане сообщили о получении всех карт минных полей от Армении
|Постпред РА в ЕСПЧ: Гаагский суд удовлетворил почти все требования Армении о применении обеспечительных мер в отношении Азербайджана
|Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ напоминают Еревану и Баку о неприемлемости угрозы применения силы для разрешения пограничных споров
|Фракция "Айастан" предложила премьер-министру, главам МО, МИД и СНБ в парламенте ответить на вопросы родственников военнопленных и без вести пропавших лиц
|Мгер Григорян: Возможное разблокирование коммуникаций в регионе не связано с делимитацией и демаркацией границ между Арменией и Азербайджаном
|Международный суд ООН обязал Азербайджан предотвратить разжигание расовой ненависти в отношении армян, посягательства на армянское культурное наследие и защитить армянских военнопленных.
|У здания правительства Армении проходит акция протеста с участием родителей без вести пропавших военных
|Ардшинбанк инвестирует в зеленую энергетику.
|Правительство предлагает уволить работника при отказе от вакцинации или прохождения ПЦР-теста, а также не выплачивать зарплату за данный период
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ален Симонян прокомментировал скандальный видеоролик
|Оппозиционная фракция “Айастан” приостановила свое участие во всех международных организациях в составе парламентских делегаций
|Армения меняет порядок получения и прекращения гражданства РА
|Прогноз: Итоги местных выборов в Армении приведут к формированию мультипликативного эффекта
|Эксперт: Анкара и Баку стремятся к 3+2 с целью вывести Арцах из МГ ОБСЕ
|Аракел Джейранян: Бодибилдинг – дорога в один конец
|Из жизни ушел летчик-испытатель вертолетов Ми, герой СССР Гурген Карапетян
|Ереван обвинил Баку в торпедировании переговоров по разблокировке региональных коммуникаций
|Посольство США в Армении дало оценку прошедшим в РА выборам в ОМС
|"Гражданский договор" отклонил проект заявления по делимитации и демаркации границы: Оппозиция заявила о созыве внеочередного заседания по данном вопросу
|В Армении и Арцахе вспоминают жертв Спитакского землетрясения
|Омбудсмен Армении рассказал коллеге из Франции об армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане
|За сутки в Армении подтвердилось 240 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 522 человека
|Эдуард Шармазанов рассказал, что кроется за очередным шантажом Алиева
|В Армении более охотно на вакцинацию идут мужчины
|Правящая фракция отказала в инициативе оппозиции, гарантирующей бесплатную медпомощь военнослужащим в первоочередном порядке
|Эдуард Агаджанян о несостоявшейся встрече глав МИД Армении и Азербайджана и процессе делимитации границы
|Генпрокуратура Армении подала судебный иск о конфискации имущества у бывшего главы Полиции
|В Ереване состоялись армяно-финские межмидовские политические консультации
|В Ереване откроется всемирно известный бренд Hard Rock CafeR
|Проинформирован – значит защищен: IDBank
|Президент Армении и посол Великобритании обсудили региональные процессы
|Джонатан Лакот: Многие из нас надеются, что прах Мисака Манушяна будет перенесен в Пантеон
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване презентована книга "Сирийские армяне и турецкий фактор: Кессаб, Алеппо и Дейр-эз-Зор в сирийской войне"
|Главы МИД стран ОДКБ выступили с совместным заявлением о профилактике и борьбе с использованием Интернета в террористических целях
|Состоялось заседание Совета безопасности Армении под председательством премьер-министра Никола Пашиняна
|Азербайджан сообщил об экспорте вооружения в 13 стран
|Эксперт: Вовлечение новых игроков в "карабахское уравнение" расширяет армянское пространство для дипломатического и военного маневрирования
|Политолог: Сочи разделил проблемы между Ереваном и Баку на три отдельных кейса
|За сутки в Армении подтвердилось всего 95 случаев заражения коронавирусом, скончалось 8 человек
|Оппозиционер: Противнику были переданы карты минных полей всех тех районов, которые до сих пор Ереван отказывался передать
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|Оппозиционер: "Гражданский договор" может возглавить лишь 15 из 36 укрупненных общин, где прошли выборы в ОМС
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|Читать больше
|Аналитик: Разговоры о турецко-азербайджанском братстве несколько отличаются от реалий
|Прогноз: Встреча в Брюсселе завершится пустыми разговорами
|Прогноз: Итоги местных выборов в Армении приведут к формированию мультипликативного эффекта
|Эксперт: Анкара и Баку стремятся к 3+2 с целью вывести Арцах из МГ ОБСЕ
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