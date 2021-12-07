Вторник, 7 Декабря 2021 12:12

АрмИнфо. В Армении на вакцинацию от коронавируса более охотно идут мужчины. Об этом свидетельствуют предоставленные Министерством здравоохранения Армении данные. В частности, в источнике отмечено, что из 835 816 граждан, вакцинированных первым компонентом, 54,1% приходится на долю мужчин, соответственно, на долю женщин - 45,9%.

При этом, второй компонент антиковидной вакцины получили 516 989 человек, где преобладающее большинство вновь составляют мужчины (54,8%). Охват женской половины вакцинированных вторым компонентом насчитывает 45,2%.

Отметим, что по положению на 6 декабря в Армении антиковидную вакцину в общей сложности получили 1 352 805 человек.

С момента вспышки пандемии в стране зарегистрировано 341 058 случаев заражения, из коих выздоровело 322 406 человек (94,5%), скончалось 7 718 (2,2%). Число активных случаев болезни насчитывает 9 477 (2,7%).