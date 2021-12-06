Понедельник, 6 Декабря 2021 12:48

АрмИнфо.То, что сочинская встреча не увенчалась очередными, катастрофическими для Армении уступками является итогом вовлечения в региональные процессы не только России или Турции, но и других геополитических и силовых центров. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт по вопросам национальной безопасности, д.п.н. Рачья Арзуманян.

"За столом переговоров, конечно, по прежнему сидят лишь Ереван, Москва и Баку. Однако, в отличие от ноября 2020-го, сегодня мы видим обусловленность процессов на Южном Кавказе, в том числе мнением, нуждами и интересами других центров силы. Последнее несколько облегчает работу Еревана, расширяя армянское пространство для маневрирования не только в дипломатической, но и военной сфере", - подчеркнул он.

При этом, война в отношении Армении, согласно эксперту, продолжается. С 2020-го изменился лишь формат, и сегодня азербайджанская агрессия в отношении Арцаха переместилась в Армению и продолжается уже на территории Армении. Отметив необходимость формирования гарантий безопасности, Арзуманян подчеркнул различия в понимании этих гарантий Арменией, Россией и Азербайджаном. Именно отсюда, на его взгляд, возникают противоречия в позициях переговаривающихся сторон.

В этом свете, Арзуманян подчеркнул, что армянскому обществу и государству, в отличие от Азербайджана и России, все еще предстоит сформулировать, что они, собственно, понимают под безопасностью. Действительно ли Армения понимает под безопасностью обеспечение собственного суверенитета как ключевого подхода в данном вопросе? Отдельным вопросом является то, как Ереван представляет в международных инстанциях факт удерживания под азербайджанской оккупацией части суверенной территории Армении.

"Продолжающиеся угрозы и военные действия в отношении Армении говорят о намерениях Баку захватить т.н. "Зангезурский коридор" с целью формирования уязвимости суверенитета, контроля Армении над Сюникской областью. В подобных условиях мы не имеем права даже говорить о делимитации и демаркации границ. Мы должны говорить о войне, о военной безопасности Армении. И до тех пор, пока Турция и Россия не отказались от подхода по диктовке Армении тех или иных решений, это является военным действием против Армении. В рамках же подобной логики подход в направлении реализации уточнения границ, формирования экономического взаимодействия считаю неверным. Первым логическим шагом на пути к миру должно стать исключение военной логики", - подытожил эксперт.