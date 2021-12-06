Понедельник, 6 Декабря 2021 12:48

АрмИнфо.В преддверие встречи Пашинян - Алиев 15 декабря на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе уже имеют место события, которые, в немалой степени повлияют на итоги данной встречи. Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель председателя партии "Во имя республики", политолог Рубен Меграбян.

"Мы уже увидели, чем завершился визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Стокгольм. Увидели итоги очередной трехсторонней встречи вице-премьеров Армении, России и Азербайджана. И теперь ожидаем результаты участия руководства Армении в саммите "За демократию", который пройдет в Вашингтоне 9-10 декабря. Лишь после этих трех важнейших этапов переговоры войдут в брюссельский этап", - подчеркнул он.

Комментируя итоги сочинских переговоров лидеров Армении, России и Азербайджана, Меграбян выделил формирование логических путей выхода из текущей ситуации после самых масштабных с 44-х дневной войны боестолкновений на границе между Арменией и Азербайджаном. На его взгляд, несмотря на временный, фрагментарный, тактический характер данных решений, важно, что Еревану удалось протолкнуть к практической реализации собственную методологию разрешения текущих противоречий с Баку.

По оценкам политолога, речь идет о постоянных предложениях Армении разграничить проблемы на отдельные элементы с целью облегчения процесса выхода на общее решение проблем в будущем. Иными словами, если решить ту или иную проблему сегодня не возможно, то стороны идут путем обсуждения решения той проблемы, которую можно решить, причем, решить в интересах обеих сторон. "Как результат, сегодня проблемы между Арменией и Азербайджаном разделены на три больших кейса. Первый- это делимитация и демаркация. Второй - деблокада. И третий, собственно, проблема Арцаха. Плюс по итогам войны ко всему этому прибавились гуманитарные вопросы: пленные, перемещенные лица и т.д. Понятно, что самый сложный кейс - это Арцах. И решения этой проблемы в краткосрочно-среднесрочной перспективе я не вижу. Однако, возможность решения остальных проблем есть. И содержание заявления в Сочи именно об этом", - подытожил Меграбян.