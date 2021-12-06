Понедельник, 6 Декабря 2021 11:30

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что именно многолетняя практика фальсификации выборов, сформированная в начале 90-х, подорвала систему государственного сопротивления и привела к катастрофическим цепным реакциям в сфере безопасности.

"Каким бы очевидным ни было то, что приоритеты нашей повестки связаны с внешними вызовами, я, тем не менее, должен констатировать, что такое качество выборов в органы местного самоуправления, когда гражданин является Хозяином и Принимающим решение, является исполнением нашей давней мечты", - написал на своей странице в соцсети Facebook Пашинян.

По его словам, он знает и знаком с той точкой зрения, которая гласит, что "лучше сфальсифицировать выборы, но иметь более высокий уровень безопасности". "Однако у меня было, есть и будет убеждение, что именно многолетняя практика фальсификации выборов, которая сформировалась в начале 90-х, подорвала систему государственного сопротивления и привела к катастрофическим цепным реакциям в сфере безопасности. Государственность и государственные институты: это должно быть гарантией нашего будущего", - отметил он.

Напомним, что накануне - 5 декабря прошли выборы в ОМС в 36 укрупненных общинах 9 регионов Армении по пропорциональной системе (партийным спискам). Правящая партия "Гражданский договор" боролась за пост мэра почти во всех общинах. По предварительным данным ЦИК, лишь в 16 из 36 общин "Гражданский договор" набрал более 50% голосов.