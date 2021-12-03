Пятница, 3 Декабря 2021 16:30

АрмИнфо. Документальный фильм молодого режиссера из Арцаха Мариам Аветисян <Желание жить> на международном кинофестивале в Каннах победил в номинации <Лучший фильм о коренных народах>. Сама же Мариам Аветисян была признана лучшим режиссером документального полнометражного кино.

Фильм <Желание жить> рассказывает о поствоенном периоде в Арцахе, о последствиях, которые оставила война на жизнь людей. <Идея создания картины возникла во время войны. Постоянно думала о том, как могу помочь родине, как могу что-то изменить, сделать Арцах узнаваемым во всем мире. И приняла решение по окончанию войны снять фильм об арцахском народе. Долго думала над названием картины. И после длительных обсуждений с мамой остановились на <Желание жить>, поскольку это желание было присуще всем нам, арцахцы хотели жить на своей родине>, - рассказала режиссер. Мариам Аветисян отметила, что поддержка в создании фильма была оказана различными журналистами, режиссерами, известными людьми, в том числе Сержем Танкяном. Картина имела успех на нескольких кинофестивалях, в том числе в Торонто, Австрии, США, Армении и России.

<Победа была неожиданной, но очень вдохновляющей. Подобные достижения придают веру в то, чтоб двигаться вперед, и попытаться сделать больше>, - сказала Аветисян.