Пятница, 3 Декабря 2021 16:27

АрмИнфо. Соединенные Штаты хотят выразить свое содействие усилиям по установлению долгосрочного и всеобъемлющего мира в регион. Об этом заявила посол США в Армении Линн Трейси, 3 декабря отвечая на вопрос журналистов, означают ли встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИД Армении и России, Араратом Мирзояном и Сергеем Лавровым то, что США активизируют усилия в регионе.

"Мы, несомненно, через госсекретаря Блинкена, Госдепартамент и посольство хотим выразить свое содействие усилиям, которые направлены на установление долгосрочного и всеобъемлющего мира в регионе", - заявила она.

Напомним, что накануне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2 декабря в Стокгольме на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном подробно обсудил нагорно-карабахский конфликт. Мирзоян и Блинкен подчеркнули необходимость полноценного возобновления мирного процесса, направленного на всеобъемлющее урегулирование конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Также была подчеркнута важность роли США как страны-сопредседателя. А на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Энтони Блинкен 2 декабря приветствовал возобновление прямого диалога между Арменией и Азербайджаном.