Четверг, 2 Декабря 2021 15:40

АрмИнфо. Достигнутые в Сочи договоренности в виде очередного трехстороннего заявления от 26 ноября предполагают реализацию все еще невыполненных пунктов предыдущих заявлений от 9 ноября 2020-го и 11 января 2021 года. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер партии “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян.

“Об этом говорится в тексте сочинского заявления. Говорится предельно четко и ясно. Также ясно, что все еще не выполнен Азербайджаном, к примеру, пункт 8 заявления от 9 ноября 2020 года о необходимости возвращения всех пленных и заложников без исключения. В сочинском тексте есть еще один пункт – о необходимости вывода всех азербайджанских военных со всех оккупированных ими за последний год территорий Армении”, - подчеркнул он.

Последнее Марукян усматривает в пункте 4 трехстороннего заявления от 26 ноября, в котором говорится о готовности сторон предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. А также вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ по запросу сторон.

Согласно политику, начиная с 9 ноября 2020 года армянские военные от границы с Азербайджаном лишь отступали, в отличие от азербайджанских. Таким образом, имело место нарушение территориальной целостности Армении в виде 41 кв. километра захваченной Азербайджаном территории. Меж тем, упомянутые в заявлении, шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на границе, тем более, ее делимитация, на его взгляд, могут быть возможны исключительно в результате вывода азербайджанских военных с территории РА.

“Что же касается предусматривающих разблокирование всех региональных коммуникаций пунктов в упомянутых выше заявлениях, то их, конечно, можно понимать, как предоставление Азербайджану и Турции требуемого ими экстерриториального коридора через Сюник. Если исходить из интересов и трактовок тандема. Если же мы попытаемся, для разнообразия, исходить из интересов Армении, то можем предположить, что речь идет об устранении многолетней блокады Армении со стороны Азербайджана и Турции”, - заметил он.

Марукян, в этом свете, считает странными звучащие из стана оппозиции заявления и обвинения, согласно которым правительство Никола Пашиняна намеревается идти на новые уступки Азербайджану. По его словам, все уступки, которые должны были быть сделаны по итогам 44-х дневной войны, уже сделаны. Соответственно, ожидать каких-то новых уступок, к примеру, от встречи в Сочи не приходится. В этом свете, политик сослался на отсутствие соответствующих пунктов и в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана от 26 ноября.