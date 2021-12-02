Четверг, 2 Декабря 2021 13:36

АрмИнфо.В международном конкурсе TCK Publishing лучшей художественной книгой была признана последняя работа современного армянского писателя Овика Афяна <Красное> (<Кармир>). Как сообщает пресс-служба издательства <Антарес>, на проводимом конкурсе Армению представлял только Овик Афян.

Согласно источнику, книга повествует о разных временах, войнах, мечтах и страданиях, о людях, которые любят или ведут борьбу внутри себя, в своем доме, городе, на границах своей страны. И эта любовь и борьба бесконечны.

В своем произведении автор подчеркивает, что война меняет все. Даже любимые палитры художников и движение танцовщиц. Неизменным остаются только люди, которые воюют или же находятся в поисках мира, с каждым днем все больше отдаляясь от него.

<Поскольку среди сотни книг <Красное> была единственной, представляющей Армению, теперь я могу быть спокойным, так как уверен, что сделал что-то для своей страны>, - сказал Афян. Напомним, что в этом году Овик Афян победил в номинации <Проза> на ежегодно проводимом конкурсе среди литературных деятелей Армении на фестивале Yerevan Book Fest. Кроме того книга Афяна <Красное> вошла в шорт-лист литературной премии Европейского Союза (Europian Prize of Literature).