|Политик: Обвинения в намерениях правительства Пашиняна идти на новые уступки Азербайджану выглядят странно
|Политолог: Россия с Турцией “взяли и поделили регион”
|В Ереване состоится конференция <Исторический опыт Спитакского землетрясения>
|Ардшинбанк стал Банком года в Армении по версии международного журнала The Banker.
|Книга Овика Афяна <Красное> стала лауреатом международного конкурса TCK Publishing
|В Армении выявлено 558 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 716 человек
|Правительство Армении выделит около $143 тыс. на расширение автопарка служебных автомобилей
|В Армении пока не выявлен штамм "омикрон", но не теряем бдительность - Пашинян
|СНБ обнаружила крупные хищения на сделках по отчуждению недвижимого имущества бывшего Спитакского лифтового завода
|Омбудсмен Армении занялся решением системных проблем в сфере здравоохранения
|Пашинян поручил генпрокуратуре выяснить причину расхождения в данных о смертности от COVID-19
|В Армении 27 сентября будет объявлен Днём памяти жертв азербайджанской агрессии против народа Арцаха: Предложение правительства
|Арарат Мирзоян: Для стабилизации ситуации в регионе необходима надлежащая и адекватная реакция со стороны международного сообщества
|Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Армении и Азербайджане
|Акоп Аршакян в ПА ОДКБ: Мы, как партнеры, должны проявить консолидированную и скоординированную позицию по вопросам, затрагивающим интересы союзников стран-членов ОДКБ
|Лавров: Россия имеет ключевую роль в поиске решений спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном
|ВТБ (Армения) запускает кредиты в иностранной валюте для малого бизнеса
|Делегация Tуркменистана приняла участие в 14-ом Форуме сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея» в Душанбе
|Главы МИД Армении и Азербайджана 2 декабря встретятся в Швеции
|Поколение Америя 14. Эксклюзивная возможность начать профессиональную карьеру в Америабанке
|Власти США выделили свыше $5 млн. пострадавшим в результате войны в Арцахе и $15 млн. для борьбы с Covid-19
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В МИД РФ опровергли посредническую роль Турции на Украине
|АНК Великобритании сообщила о предварительной дате обсуждений во втором чтении законопроекта о признании Геноцида армян
|В МИД РФ назвали полезной роль ОБСЕ в урегулировании ситуации в Карабахе
|Омбудсмен Армении выступил за создание демилитаризованной зоны безопасности на территории, близкой к ряду попавших в изоляцию армянских сел Сюника
|Арестован командир добровольческого отряда "Сисакан", обвиняемый в подготовке убийства премьер-министра
|Отголоски слива? Уволен начальник Управления внешних связей аппарата премьер- министра Армении
|Армянские таможенники уже несут службу на трассе Горис-Капан
|В Армении остается высоким показатель смертности от коронавируса
|Между Ереваном и Санкт-Петербургом подписана <Дорожная карта> сотрудничества
|Социолог: Достижение мира на Южном Кавказе от Армении и Азербайджана не зависит
|Востоковед: Пантюркизм - идея давняя и провальная
|СНБ Армении завершила предварительное следствие по делу о госизмене гражданами, завербованными в Турции
|Пол Гобл: Россия не решит карабахский конфликт
|Америабанк вместе с VISA запустил студенческий конкурс "Сделай мир совершенней" - главный приз 3 млн драма
|Пашинян назвал эффективным сотрудничество между Арменией и ЕС
|Андраник Кочарян: В повестке трехсторонней встречи в Сочи вопроса о коридоре не было
|Аналитик: Сочи стал очередным шагом на пути реализации "плана Лаврова"
|Шарль Мишель: Только политический диалог между Ереваном и Баку может привести к устойчивому урегулированию конфликта
|Посол Италии ознакомился с деятельностью организации "Центр Икранет"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Григорий Карасин: Вызывает сожаление отказ Тбилиси участвовать в установочной встрече в формате "3+3"
|Первая ласточка
|Армения примет участие в министерской конференции, посвященной вопросам демографической устойчивости в Софии
|Политик: Ущерба интересам Армении сочинское заявление не нанесло
|Оппозиционные фракции не будут менять своего кандидата в зампредседателя профильной комиссии НС, несмотря на давление правящего большинства
|Андраник Кочарян: На суверенной территории Армении не может быть иностранных ВС
|Антикоруппционный комитет задержал бывшего начальника охраны экс-главы полиции Армении
|Китай надеется на устранение разногласий между Ереваном и Баку путем диалога и консультаций
|Профильная комиссия НС одобрила предлагаемые поправки к законам "О паспорте гражданина РА" и "Об идентификационных картах"
|Международный Суд вынесет вердикт по делу Армении против Азербайджана 7 декабря
|Военный вертолет Азербайджана разбился во время тренировочных полетов
|Омбудсмен: Под видом разблокирования дорог азербайджанские власти проводят целенаправленную политику изоляции населенных пунктов Армении
|В армянском МИД рассказали о нескольких важных констатациях Сочинской встречи лидеров Армении, Азербайджана и России
|В Армении выявлено 398 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 977 человек
|Взгляд из Тбилиси: Ответ на вопрос о причинах отказа Грузии от участия в “3+3” лежит на поверхности
|Посол России принял участие в научной конференции, посвященной 126-летию А.И.Микояна
|Омбудсмен Арцаха: Нарушения Азербайджаном фундаментальных прав армян носят систематический характер
|Эрдоган: Вопрос строительства железной и автомобильной дороги вдоль реки Аракс решен
|Читать больше
АрмИнфо.Правительство Армении направило 70 млн драмов (около 143 тыс долларов США по текущему курсу) на увеличение автопарка служебных автомобилей. Соответствующее решение было принято кабинетом министров 2 декабря на заседании правительства в необсуждаемом порядке.
Так, согласно справке-обоснованию к документу, аппарат премьер-министра предлагает выделить 69,6 млн драмов на организацию процесса закупки автомобилей для инспекционных органов. Цель - обеспечение нормального функционирования инспекционных органов при Правительстве Республики Армения. При этом не уточняется для кого конкретно предусмотрены новые автомобили.
Планируется закупить 12 автомобилей, каждая стоимостью 5,8 млн драмов (примерно 11,8 тыс долларов США).
Напомним, что неделей ранее правительство одобрило выделение порядка 184 тыс долларов США из средств госбюджета на новый служебный автомобиль марки "BMW 750Li xDrive LCI" для спикера НС Алена Симоняна.
|Политик: Обвинения в намерениях правительства Пашиняна идти на новые уступки Азербайджану выглядят странно
|Политолог: Россия с Турцией “взяли и поделили регион”
|В Ереване состоится конференция <Исторический опыт Спитакского землетрясения>
|Ардшинбанк стал Банком года в Армении по версии международного журнала The Banker.
|Книга Овика Афяна <Красное> стала лауреатом международного конкурса TCK Publishing
|В Армении выявлено 558 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 716 человек
|Правительство Армении выделит около $143 тыс. на расширение автопарка служебных автомобилей
|В Армении пока не выявлен штамм "омикрон", но не теряем бдительность - Пашинян
|СНБ обнаружила крупные хищения на сделках по отчуждению недвижимого имущества бывшего Спитакского лифтового завода
|Омбудсмен Армении занялся решением системных проблем в сфере здравоохранения
|Пашинян поручил генпрокуратуре выяснить причину расхождения в данных о смертности от COVID-19
|В Армении 27 сентября будет объявлен Днём памяти жертв азербайджанской агрессии против народа Арцаха: Предложение правительства
|Арарат Мирзоян: Для стабилизации ситуации в регионе необходима надлежащая и адекватная реакция со стороны международного сообщества
|Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Армении и Азербайджане
|Акоп Аршакян в ПА ОДКБ: Мы, как партнеры, должны проявить консолидированную и скоординированную позицию по вопросам, затрагивающим интересы союзников стран-членов ОДКБ
|Лавров: Россия имеет ключевую роль в поиске решений спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном
|ВТБ (Армения) запускает кредиты в иностранной валюте для малого бизнеса
|Делегация Tуркменистана приняла участие в 14-ом Форуме сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея» в Душанбе
|Главы МИД Армении и Азербайджана 2 декабря встретятся в Швеции
|Поколение Америя 14. Эксклюзивная возможность начать профессиональную карьеру в Америабанке
|Власти США выделили свыше $5 млн. пострадавшим в результате войны в Арцахе и $15 млн. для борьбы с Covid-19
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В МИД РФ опровергли посредническую роль Турции на Украине
|АНК Великобритании сообщила о предварительной дате обсуждений во втором чтении законопроекта о признании Геноцида армян
|В МИД РФ назвали полезной роль ОБСЕ в урегулировании ситуации в Карабахе
|Омбудсмен Армении выступил за создание демилитаризованной зоны безопасности на территории, близкой к ряду попавших в изоляцию армянских сел Сюника
|Арестован командир добровольческого отряда "Сисакан", обвиняемый в подготовке убийства премьер-министра
|Отголоски слива? Уволен начальник Управления внешних связей аппарата премьер- министра Армении
|Армянские таможенники уже несут службу на трассе Горис-Капан
|В Армении остается высоким показатель смертности от коронавируса
|Между Ереваном и Санкт-Петербургом подписана <Дорожная карта> сотрудничества
|Социолог: Достижение мира на Южном Кавказе от Армении и Азербайджана не зависит
|Востоковед: Пантюркизм - идея давняя и провальная
|СНБ Армении завершила предварительное следствие по делу о госизмене гражданами, завербованными в Турции
|Пол Гобл: Россия не решит карабахский конфликт
|Америабанк вместе с VISA запустил студенческий конкурс "Сделай мир совершенней" - главный приз 3 млн драма
|Пашинян назвал эффективным сотрудничество между Арменией и ЕС
|Андраник Кочарян: В повестке трехсторонней встречи в Сочи вопроса о коридоре не было
|Аналитик: Сочи стал очередным шагом на пути реализации "плана Лаврова"
|Шарль Мишель: Только политический диалог между Ереваном и Баку может привести к устойчивому урегулированию конфликта
|Посол Италии ознакомился с деятельностью организации "Центр Икранет"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Григорий Карасин: Вызывает сожаление отказ Тбилиси участвовать в установочной встрече в формате "3+3"
|Первая ласточка
|Армения примет участие в министерской конференции, посвященной вопросам демографической устойчивости в Софии
|Политик: Ущерба интересам Армении сочинское заявление не нанесло
|Оппозиционные фракции не будут менять своего кандидата в зампредседателя профильной комиссии НС, несмотря на давление правящего большинства
|Андраник Кочарян: На суверенной территории Армении не может быть иностранных ВС
|Антикоруппционный комитет задержал бывшего начальника охраны экс-главы полиции Армении
|Китай надеется на устранение разногласий между Ереваном и Баку путем диалога и консультаций
|Профильная комиссия НС одобрила предлагаемые поправки к законам "О паспорте гражданина РА" и "Об идентификационных картах"
|Международный Суд вынесет вердикт по делу Армении против Азербайджана 7 декабря
|Военный вертолет Азербайджана разбился во время тренировочных полетов
|Омбудсмен: Под видом разблокирования дорог азербайджанские власти проводят целенаправленную политику изоляции населенных пунктов Армении
|В армянском МИД рассказали о нескольких важных констатациях Сочинской встречи лидеров Армении, Азербайджана и России
|В Армении выявлено 398 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 977 человек
|Взгляд из Тбилиси: Ответ на вопрос о причинах отказа Грузии от участия в “3+3” лежит на поверхности
|Посол России принял участие в научной конференции, посвященной 126-летию А.И.Микояна
|Омбудсмен Арцаха: Нарушения Азербайджаном фундаментальных прав армян носят систематический характер
|Эрдоган: Вопрос строительства железной и автомобильной дороги вдоль реки Аракс решен
|Читать больше
|Политик: Обвинения в намерениях правительства Пашиняна идти на новые уступки Азербайджану выглядят странно
|Политолог: Россия с Турцией “взяли и поделили регион”
|Социолог: Достижение мира на Южном Кавказе от Армении и Азербайджана не зависит
|Востоковед: Пантюркизм - идея давняя и провальная
|Аналитик: Сочи стал очередным шагом на пути реализации "плана Лаврова"
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности