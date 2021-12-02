Четверг, 2 Декабря 2021 13:19

АрмИнфо.Правительство Армении направило 70 млн драмов (около 143 тыс долларов США по текущему курсу) на увеличение автопарка служебных автомобилей. Соответствующее решение было принято кабинетом министров 2 декабря на заседании правительства в необсуждаемом порядке.

Так, согласно справке-обоснованию к документу, аппарат премьер-министра предлагает выделить 69,6 млн драмов на организацию процесса закупки автомобилей для инспекционных органов. Цель - обеспечение нормального функционирования инспекционных органов при Правительстве Республики Армения. При этом не уточняется для кого конкретно предусмотрены новые автомобили.

Планируется закупить 12 автомобилей, каждая стоимостью 5,8 млн драмов (примерно 11,8 тыс долларов США).

Напомним, что неделей ранее правительство одобрило выделение порядка 184 тыс долларов США из средств госбюджета на новый служебный автомобиль марки "BMW 750Li xDrive LCI" для спикера НС Алена Симоняна.