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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 декабря на заседании правительства поднял вопрос о расхождении в данных о смертности от COVID-19, предоставляемых армянским Минздравом и Нацстатслужбой.
Как указала глава Минздрава Анаит Аванесян, соответствующие изучения ведомством продолжаются. При их завершении, общественность будет проинформирована об итогах.
Вместе с тем, по ее словам, еще с начала вспышки пандемии система Armed собирала все данные в базу данных. Однако были определенные данные, которые все же не были в нее включены. Причины еще предстоять выяснить, отметила министр.
Обращаясь к генпрокурору Артуру Давтяну, премьер-министр заявил, что после завершения служебного расследования в правительстве, он поручит надзорному органу выяснить, нет ли здесь злого умысла. "На данный момент впечатление такое, что никакой преднамеренности нет, но будет правильным, если прокуратура изучит и даст нам четкий ответ. Если выяснится, что есть умысел, предусматривающий несение ответственности, надо быть последовательным, а если выяснится, что проблема была техническая, то это будет поводом усовершенствовать систему Armed", - заявил Пашинян.
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|Делегация Tуркменистана приняла участие в 14-ом Форуме сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея» в Душанбе
|Главы МИД Армении и Азербайджана 2 декабря встретятся в Швеции
|Поколение Америя 14. Эксклюзивная возможность начать профессиональную карьеру в Америабанке
|Власти США выделили свыше $5 млн. пострадавшим в результате войны в Арцахе и $15 млн. для борьбы с Covid-19
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В МИД РФ опровергли посредническую роль Турции на Украине
|АНК Великобритании сообщила о предварительной дате обсуждений во втором чтении законопроекта о признании Геноцида армян
|В МИД РФ назвали полезной роль ОБСЕ в урегулировании ситуации в Карабахе
|Омбудсмен Армении выступил за создание демилитаризованной зоны безопасности на территории, близкой к ряду попавших в изоляцию армянских сел Сюника
|Арестован командир добровольческого отряда "Сисакан", обвиняемый в подготовке убийства премьер-министра
|Отголоски слива? Уволен начальник Управления внешних связей аппарата премьер- министра Армении
|Армянские таможенники уже несут службу на трассе Горис-Капан
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|Посол Италии ознакомился с деятельностью организации "Центр Икранет"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Григорий Карасин: Вызывает сожаление отказ Тбилиси участвовать в установочной встрече в формате "3+3"
|Первая ласточка
|Армения примет участие в министерской конференции, посвященной вопросам демографической устойчивости в Софии
|Политик: Ущерба интересам Армении сочинское заявление не нанесло
|Оппозиционные фракции не будут менять своего кандидата в зампредседателя профильной комиссии НС, несмотря на давление правящего большинства
|Андраник Кочарян: На суверенной территории Армении не может быть иностранных ВС
|Антикоруппционный комитет задержал бывшего начальника охраны экс-главы полиции Армении
|Китай надеется на устранение разногласий между Ереваном и Баку путем диалога и консультаций
|Профильная комиссия НС одобрила предлагаемые поправки к законам "О паспорте гражданина РА" и "Об идентификационных картах"
|Международный Суд вынесет вердикт по делу Армении против Азербайджана 7 декабря
|Военный вертолет Азербайджана разбился во время тренировочных полетов
|Омбудсмен: Под видом разблокирования дорог азербайджанские власти проводят целенаправленную политику изоляции населенных пунктов Армении
|В армянском МИД рассказали о нескольких важных констатациях Сочинской встречи лидеров Армении, Азербайджана и России
|В Армении выявлено 398 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 977 человек
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|Омбудсмен Арцаха: Нарушения Азербайджаном фундаментальных прав армян носят систематический характер
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|Читать больше
|Политик: Обвинения в намерениях правительства Пашиняна идти на новые уступки Азербайджану выглядят странно
|Политолог: Россия с Турцией “взяли и поделили регион”
|Социолог: Достижение мира на Южном Кавказе от Армении и Азербайджана не зависит
|Востоковед: Пантюркизм - идея давняя и провальная
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