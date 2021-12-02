Четверг, 2 Декабря 2021 13:15

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 декабря на заседании правительства поднял вопрос о расхождении в данных о смертности от COVID-19, предоставляемых армянским Минздравом и Нацстатслужбой.

Как указала глава Минздрава Анаит Аванесян, соответствующие изучения ведомством продолжаются. При их завершении, общественность будет проинформирована об итогах.

Вместе с тем, по ее словам, еще с начала вспышки пандемии система Armed собирала все данные в базу данных. Однако были определенные данные, которые все же не были в нее включены. Причины еще предстоять выяснить, отметила министр.

Обращаясь к генпрокурору Артуру Давтяну, премьер-министр заявил, что после завершения служебного расследования в правительстве, он поручит надзорному органу выяснить, нет ли здесь злого умысла. "На данный момент впечатление такое, что никакой преднамеренности нет, но будет правильным, если прокуратура изучит и даст нам четкий ответ. Если выяснится, что есть умысел, предусматривающий несение ответственности, надо быть последовательным, а если выяснится, что проблема была техническая, то это будет поводом усовершенствовать систему Armed", - заявил Пашинян.