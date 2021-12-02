Четверг, 2 Декабря 2021 11:24

АрмИнфо.Правительство Армении предлагает объявить 27 сентября Днём памяти жертв азербайджанской агрессии против народа Арцаха. Соответствующие изменения в закон РА "О праздниках и памятных датах" были одобрены на заседании правительства 2 декабря в необсуждаемом порядке.

Согласно пояснению к документу, планировалось объявить 27 сентября "Днем памяти жертв нападения, депортации и войны, развязанной азербайджанской армией при участии международных наемников против мирного населения Арцаха". "Однако с учетом ситуации на границах страны, а также нынешней военно-политической и оперативной обстановки этот вариант сочли нецелесообразным", - говорится в документе.