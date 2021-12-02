Четверг, 2 Декабря 2021 11:23

АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили накануне ситуацию в Армении и Азербайджане. Об этом, как передает ТАСС, сообщил по итогам их встречи на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО в Риге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, шеф американской дипломатии обсудил с главой турецкого МИД "кризис в Эфиопии и совместные усилия, направленные на поддержание стабильности в Черноморском регионе". "Они также обсудили агрессию России против Украины и ситуацию в Армении и Азербайджане, а также в Афганистане",

- утверждал Прайс.

Он рассказал, что переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран "строились на основе беседы президента [США Джо] Байдена и президента [Турции Тайипа] Эрдогана, состоявшейся в прошлом месяце в Риме и касавшейся двустороннего сотрудничества и других приоритетов, включая демократию и права человека".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Россию как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является прикрытием "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".