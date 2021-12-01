Среда, 1 Декабря 2021 18:21

АрмИнфо.Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов 2 декабря встретятся в Швеции в рамках 28-ого заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 2-3 декабря в Стокгольме. Об этом сегодня в Европарламенте заявил представитель директора по Восточной Европе и Центральной Азии внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь.

Он также напомнил, что лидеры Армении и Азербайджана приглашены принять участие в саммите Восточного партнерства 15 декабря, отметив, что председатель Совета ЕС Шарль Мишель проведет встречи с лидерами двух стран. "Ситуация остается напряженной", - заявил он, подчеркнув, что вызывают беспокойство серьезные инциденты, зафиксированные с середины ноября с.г. уже на международно признанных границах, а не в Нагорном Карабахе.

Европейский чиновник отметил, что ЕС отреагировал соответствующим образом, поговорив с лидерами двух стран на следующий день после столкновений и призвав к прекращению боевых действий.