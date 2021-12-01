Среда, 1 Декабря 2021 17:24

АрмИнфо.Правительство Соединенных Штатов Америки выделило свыше $5 млн. для оказания помощи пострадавшим в результате прошлогодней войны в Арцахе и $15 млн. для поддержки борьбы Армении с новым типом коронавируса. Об этом говорится на странице Посольства США в Республике Армения в Фейсбук, со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID).

Сообщается, что вопросы, касающиеся предоставления Армении гуманитарной и социальной помощи обсудили замглавы вашингтонского офиса USAID Александр Соколовский и министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян. Было отмечено, что во время и после прошлогодних боевых действий правительство США оказало содействие перемещенным из Нагорного Карабаха гражданам, предоставив им одежду, еду и убежище. Александр Соколовский также подтвердил приверженность США содействовать Армении в борьбе с пандемией Covid-19 и решении проблем, возникших в результате военных действий прошлого года.

, - говорится в сообщении.