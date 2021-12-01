Среда, 1 Декабря 2021 13:15

АрмИнфо. Таможенные служащие Комитета государственных доходов (КГД) Армении уже несут службу на трассе Горис-Капан. Об этом в Национальном собрании журналистам сообщил председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян.

"До основных таможенных функций пока не дошло, они будут в том случае, когда возникнет необходимость проведения таможенного контроля автомобилей, пересекающих границу РА. В настоящее время проводится определенная работа по созданию дополнительных рабочих условий для таможенников", - сказал Бадасян.

На данном этапе таможенные служащие временно разместились в одних и тех же строениях вместе с другими госведомствами, до создания соответствующих условий для них.

Глава КГД считает, что установление армянских КПП на данном участке дороги не является самоцелью. При этом он затруднился сказать, воспользуется ли когда-нибудь Азербайджан этой дорогой или нет. По его словам, на сегодня не был зафиксирован факт пересечения границы азербайджанским автомобилем.

На вопрос, выполняли ли азербайджанцы таможенные функции на дороге Горис-Капан в этот период, председатель Комитета государственных доходов ответил, что тот факт, что они находятся на трассе, уже означает, что они их выполняют.

Напомним, что 11 ноября в правительстве в беседе с журналистами секретарь Совбеза РА Армен Григорян, коснувшись заявления Никола Пашиняна о том, что "при необходимости, Республика Армения тоже установит пункты таможенного и паспортного контроля на дороге Горис- Капан", заявил, что в целом в этом состоит логика. То есть, как пояснил секретарь Совбеза, армянская сторона также установит таможенные посты для взимания таможенной пошлины с проезжающих азербайджанских машин.