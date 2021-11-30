Вторник, 30 Ноября 2021 17:49

АрмИнфо.Трехстороннее заявление в Сочи в первую очередь отражает намерения РФ вести процесс в направлении разблокирования региональных коммуникаций. Москва реально заинтересована в обеспечении связи с Турцией, постановке собственного присутствия в регионе на стратегические рельсы, беспрепятственном передвижении собственных военных, контроле над всеми коммуникациями в регионе и т.д. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Таким образом, Сочи стал очередным шагом в направлении сохранения и закрепления сложившегося на Южном Кавказе по итогам 44-х дневной войны силового баланса. Это касается как арцахской проблемы, так и всех дальнейших импульсов в отношениях между Ереваном и Баку. Особенно в свете намечающейся на 15 декабря в Брюсселе встречи Пашинян-Алиев, которая, в принципе, содержала в себе потенциал перевода региональных процессов в совершенно иное русло. И именно Сочи нейтрализовал эту перспективу", - подчеркнул он.

Подобный сценарий развития событий аналитик оценивает как совершенно прогнозируемый. А также позволяющий тому же Ильхаму Алиеву сослаться на сочинские договоренности с Пашиняном в качестве аргумента в пользу сохранения ситуации в текущем, определенным Москвой, русле. Задачей Запада, в этом свете, на его взгляд, остается попытка внесения в процесс новых компонентов, способных вывести его за рамки русско-турецких договоренностей и заставить работать, в том числе на собственные интересы. Утверждать в какой мере все это получится реализовать в Брюсселе, Сароян затруднился.

На этом фоне, Сароян усматривает существование между Москвой и Анкарой молчаливой, негласной договоренности об оставлении карабахского урегулирования, собственно, вопроса статуса Арцаха на втором плане региональных процессов. Аналитик убежден, что подобная участь Арцаха изначально являлась неразрывной частью "плана Лаврова". Возвращаясь к процессу делимитации и демаркации границ, аналитик подчеркнул, что основной груз в процессе его реализации падет на Армению, поскольку Ереван убедили в том, что предотвратить агрессивное поведение Баку возможно лишь посредством уточнения границ. Таким образом, Москва, на его взгляд, попутно дает ответ на жалобы Еревана и демонстрирует стремление защитить союзника. Меж тем, как в реальности все это является частью уже давно согласованного с Анкарой и Баку плана.