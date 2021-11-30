Вторник, 30 Ноября 2021 14:55

АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии НС по обороне и безопасности Армении Андраник Кочарян также не внес ясности в вопрос о выводе азербайджанских войск с территории Ишханасара в Сюнике.

В ходе брифинга с журналистами парламентарий попросил позволить последовать примеру представителей Министерства обороны и не отвечать на вопрос «соответствует ли действительности данная информация».

«Азербайджанцы должны были рано или поздно покинуть нашу суверенную территорию. И чем раньше, тем лучше. На суверенной территории Армении не может быть иностранных ВС. Есть информация об Ишханасаре, но давайте не говорить об этом, давайте позволим нашим военным управлять создавшейся ситуацией», - сказал он.

Отметим, что сегодня в СМИ со ссылкой на полученную информацию от глав сельских общин, растиражировали информацию о том, что азербайджанские ВС покинули ранее оккупированную территорию Ишханасара в Сюнике. В Министерстве обороны не стали ни подтверждать, ни опровергать подобные сведения, а ограничились призывом следить за официальной информационной лентой оборонного ведомства страны.