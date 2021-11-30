Вторник, 30 Ноября 2021 14:37

АрмИнфо. Китай надеется на устранение разногласий между Ереваном и Баку путем диалога и консультаций. Об этом, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя переговоры лидеров РФ, Армении и Азербайджана в Сочи.

В этом контексте Лицзянь особо подчеркнул роль Москвы в деле установления мира и стабильности в регионе, отметив, что высоко ценит усилия РФ.

Он также напомнил, что Китай сотрудничает в равной степени и с Арменией, и с Азербайджаном, выразив надежду на то, что стороны сделают шаг навстречу друг другу, урегулируют противоречия и разногласия путем диалога и консультаций, а также совместно будут отстаивать мир и стабильность в регионе, передает РИА Новости.

В Сочи 26 ноября состоялась встреча лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Стороны договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками, что в свою очередь будет способствовать разблокировке транспортные и экономические связей.