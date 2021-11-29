Понедельник, 29 Ноября 2021 18:55

АрмИнфо.Вопрос строительства железной и автомобильной дороги вдоль реки Аракс решен. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам на пути из Ашхабада в Анкару.

Так, касаясь ситуации на Южном Кавказе, Эрдоган сообщил, что в ходе беседы с президентом Азербайджана были обсуждены итоги трехсторонней встречи президента Ильхама Алиева с лидерами РФ и Армении, состоявшейся 26 ноября в Сочи по инициативе российской стороны.

"Мой брат Ильхам Алиев сообщил, что встреча была позитивной и продуктивной. Вопрос строительства железной и автомобильной дороги вдоль реки Араз (Аракс -ред.) решен. На повестке - строительство трассы, часть которой пройдет через территорию Армении, вплоть до турецкого Ыгдыра (Игдир-ред.)", - рассказал турецкий лидер, передает Анадолу.

Эрдоган также напомнил об инициативе турецкой стороны по формированию платформы 3+3 по диалогу на Южном Кавказе. "В состав этой платформы могут войти Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и в случае поддержки - Грузия. Данная площадка станет показателем стремления к миру в регионе. Позитивные шаги в этом направлении имеются", - сказал глава турецкого государства.