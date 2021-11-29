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АрмИнфо.Глава МИД Ирана приветствовал трехстороннюю встречу лидеров России, Армении и Азербайджана в Сочи, назвав ее важным, эффективным и конструктивным шагом на пути к преодолению кризиса в регионе, передает Mehr.
В ходе встречи министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдоллахяна с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на полях 15-го саммита ОЭС в Ашхабаде, обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.
Министр иностранных дел Ирана назвал <важным> сотрудничество двух стран в различных областях политики, экономики, культуры и СМИ. Он также назвал значительным сотрудничество официальных лиц двух стран на разных уровнях.
Министры обсудили текущую ситуацию в регионе, включая встречу лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи, подписанную по ее итогам декларацию, вопросы выполнения трехсторонних заявлений в целом, а также важность сотрудничества в формате "3+3".
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|Спикер армянского парламента рассказал об угрозах демократии в стране
|За сутки с Армении подтвердилось 189 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 1 072 человека
|В Русском драматическом театре им.К.Станиславского с аншлагом прошел вечер памяти Александра Григоряна
|Генсек ООН оценил переговоры России с Азербайджаном и Арменией
|Эрдоган и Алиев продолжают проталкивать идею так называемого "Зангезурского коридора" на международных площадках
|Иран, Азербайджан и Туркмения заключили соглашение о своповых поставках газа
|В Тегеране приветствовали встречу Путин-Пашинян-Алиев
|Раиси Алиеву: Тегеран никогда не позволит, чтобы другие вмешивались в дела региона
|В Гюмри электропоезд сбил женщину
|Из КГД в губернаторы: Эдуард Ованнисян возглавил Армавирскую область
|В Армении коронавирус идет на спад, но сохраняется высокая летальность
|Мэрия Еревана выведет на транспортную линию 211 новых 8,6-метровых автобуса
|Путин Пашиняну: Россия очень дорожит стратегическим, союзническим характером отношений с Арменией
|Президент Армении призвал восстановить доверие к Всеармянскому фонду "Айастан"
|Сурен Папикян провел первое совещание с руководящим составом Минобороны, Вооруженных сил и Генштаба ВС
|Лукашенко и Алиев обсудили взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Руководители России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление по итогам трехсторонней встречи в Сочи
|Путин, Алиев и Пашинян высоко оценили встречу в Сочи
|Америабанк и Фонд ОПЕК заключили кредитное соглашение на $30 млн для развития устойчивой энергетики и малого бизнеса в Армении
|За этот год сделано немало, но еще не все вопросы урегулированы: Путин на встрече с Пашиняном и Алиевым
|Не соглашусь с формулировкой президента Азербайджана: Пашинян напомнил о военнопленных и других удерживаемых в Баку лицах
|Бюро "Ай дат" проведет конференцию своих комитетов и офисов в Ереване, Горисе и Степанакерте
|Алиев на встрече с Путиным назвал несистемными инциденты в зоне ответственности российских миротворцев
|Армянские ученные могут стать частью европейского научного сообщества
|Москва: Место для Грузии в формате "3+3" сохранится
|Рубен Варданян однозначно заявил о намерении начать политическую карьеру в Армении
|В Москве рассказали об ожиданиях от встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи
|Вице-спикер парламента Армении и посол Китая обсудили возможности расширения и углубления двусторонних отношений
|Прогноз: Сочинская повестка ограничится делимитацией и демаркацией
|Аналитик: Прогнозировать перспективы налаживания армяно-турецких отношений достаточно сложно
|В Минобороны Армении подтвердили информацию о передаче Азербайджаном армянской стороне двух граждан
|Посольство Армении осуждает дешевые и бесперспективные пропагандистские провокации азербайджанских организаций в Греции
|Азербайджан сообщил о передаче армянской стороне двух плененных
|Пашинян с рабочим визитом отбыл в Россию
|В Армении "нашли виновника" упущений в ходе боестолкновений 16 ноября
|В Турции вновь решили поучить Армению жизни
|Советник главы Минюста назначена Генсеком министерства
|Тюрколог: Сопротивление Армении агрессии тандема Турция - Азербайджан безальтернативно
|Аналитик: Брюссель - приглашение Еревана и Баку к разговору
|Анаит Аванесян: Ревакцинация - это не обязательное условие
|Польша передала в дар Армении 201 640 доз антиковидной вакцины AstraZeneca
|Ирановед: Проблемы в нашем регионе часто решаются, руководствуясь не правовыми документами, а на основании <исторической легитимности>
|В Армении прошли совместные армяно-российские военные учения
|ВТБ (Армения) запускает акцию по отправке переводов SWIFT в Российскую Федерацию
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Петербурге прошла встреча спикера парламента Армении и Европейского регионального директора Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца
|Матвиенко: Мы заинтересованы в мирном, стабильном Закавказье
|Экс-министр транспорта Армении: Дорога Горис-Капан никогда не проходила по территории Азербайджана
|АраратБанк объявил 26 ноября 2021 году акцию «Желтая пятница».
|Мария Захарова уклонилась от прямого ответа на вопрос, обращалась ли Армения за помощью к России или ОДКБ после эскалации ситуации на границе 16 ноября
|Москва: Международные перевозки по разблокированным маршрутам на Южном Кавказе будут осуществляться на основании нацзаконодательства каждого из сторон
|Захарова: Армения обращалась к России за посредничеством в нормализации отношений между Ереваном и Анкарой
|Делегация Туркменистана участвовала на церемонии запуска новой региональной программы УНП ООН для Центральной Азии
|Захарова: Москва делает всё, чтобы предпринимались шаги по налаживанию мирной жизни на Южном Кавказе
|Сейран Оганян: Сегодня делимитация границы с Азербайджаном осуществляется на крови армянских солдат
|Главы МИД Армении и Израиля обсудили вопросы, касающиеся армянского историко- культурного и религиозного наследия на Святой Земле
|Правительство Армении дало добро: из госбюджета будет выделено около $180 тыс. на новый автомобиль для Алена Симоняна
|Читать больше
|Прогноз: Сочинская повестка ограничится делимитацией и демаркацией
|Аналитик: Прогнозировать перспективы налаживания армяно-турецких отношений достаточно сложно
|Тюрколог: Сопротивление Армении агрессии тандема Турция - Азербайджан безальтернативно
|Аналитик: Брюссель - приглашение Еревана и Баку к разговору
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