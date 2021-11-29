Понедельник, 29 Ноября 2021 11:19

АрмИнфо.Глава МИД Ирана приветствовал трехстороннюю встречу лидеров России, Армении и Азербайджана в Сочи, назвав ее важным, эффективным и конструктивным шагом на пути к преодолению кризиса в регионе, передает Mehr.

В ходе встречи министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдоллахяна с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на полях 15-го саммита ОЭС в Ашхабаде, обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр иностранных дел Ирана назвал <важным> сотрудничество двух стран в различных областях политики, экономики, культуры и СМИ. Он также назвал значительным сотрудничество официальных лиц двух стран на разных уровнях.

Министры обсудили текущую ситуацию в регионе, включая встречу лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи, подписанную по ее итогам декларацию, вопросы выполнения трехсторонних заявлений в целом, а также важность сотрудничества в формате "3+3".